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Несмотря на войну, некоторые нардепы пересели на новые элитные автомобили – СМИ

Алена МазуренкоПонедельник, 15 августа 2022, 22:11
Несмотря на войну, некоторые нардепы пересели на новые элитные автомобили – СМИ

После полномасштабного вторжения России в Украину некоторые народные депутаты обнаружили новые элитные автомобили.

Источник: Bihus.Info

Детали: В частности, речь идет о заместителе главы фракции "Слуга народа" в ВР Андрее Мотовиловце, который после вторжения РФ начал пользоваться новой Audi Q7.

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У Ольги Василевской-Смаглюк (член фракции "Слуга народа") обнаружили Jaguar, а нардеп Артем Дмитрук, который был исключен из "Слуги народа" (ныне член депутатской группы "Восстановление Украины"), пересел на новую Audi А8.

Audi Мотовиловца оформлена в мае 2022 года. Цены на подобные машины стартуют от 80 тысяч долларов.

 

По словам нардепа, это автомобиль его брата, который дал ему воспользоваться элитной машиной.

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На новой Audi А8 Дмитрука – традиционные номерные знаки, которые использует нардеп.

Журналисты ранее сообщали, что в Instagram нардеп выставлял фото и сториз из разных машин, однако пользование ими не было отражено в официальных документах. Дмитрук тогда объяснял, что брал эти машины у друзей или вообще – это было такси.

Василевская-Смаглюк начала пользоваться Jaguar 2018 года выпуска. Цена автомобиля на вторичном рынке от 50 тысяч долларов.

Автомобиль записан на брата депутата и приобретен им еще в 2021 году.

В комментарии журналистам Василевска-Смаглюк объяснила, что пересела на Jaguar, чтобы сэкономить, ведь это авто – электрокар.

В настоящее время из-за военного положения должностные лица, в том числе и депутаты, имеют право не подавать декларации, а доступ к реестру уже поданных деклараций из-за мер безопасности закрыт.

Темы: Верховная Радаавтовойна
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