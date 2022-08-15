Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ООН заперечили закиди РФ про те, нібито це вона блокує доступ МАГАТЕ на ЗАЕС

"Європейська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 22:28

В ООН відкинули звинувачення з Росії про те, що нібито це Секретаріат ООН блокує візит Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар оприлюднив речник генсека ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік.

Він зазначив, що останніми днями від різних російських посадовців лунали заяви зі звинуваченням на адресу Секретаріату ООН у тому, що він нібито скасував або заблокував візит МАГАТЕ на ЗАЕС.

"Хочу уточнити кілька моментів. По-перше, МАГАТЕ - це спеціалізоване агентство, яке абсолютно незалежно вирішує, як реалізовувати свої повноваження. По-друге, у Секретаріату ООН немає повноважень заблокувати чи скасувати якісь дії МАГАТЕ. 

По-третє, Секретаріат ООН у тісному контакті з МАГАТЕ дійшов оцінки, що має в Україні логістичні й безпекові спроможності для підтримки місії МАГАТЕ на ЗАЕС із Києва - якщо і Росія, і Україна погодяться на це", - заявив речник. 

Нагадаємо, 42 країни світу у спільній заяві закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня закликав негайно припинити військові дії поблизу електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і головний дипломат ЄС.

ВІДЕО ДНЯ

Водночас, Росія відкинула заклики ООН про створення демілітаризованої зони.

Слідкуйте за новинами УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Теми: ООНЗАЕСЗапорізька областьокупація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою.
Головне сьогодні

відеоОкупанти Криму підтвердили: під Джанкоєм детонують боєприпаси

У проросійських силах, які воюють в Україні, стався розкол – ISW

Росіяни вдарили по п’яти районах Харкова – мер

фотоГаубиці з Латвії демонструють результати на полі бою – Резніков

фото, відеоНезважаючи на війну, деякі нардепи пересіли на нові елітні автівки – ЗМІ

РФ накопичила на аеродромі в Білорусі багато ЗРК з ракетами, можливо готується удар - ЗМІ

Усі новини...
ООН
Ще 6 кораблів отримали дозвіл на вивезення зерна з портів України
В ООН призначили координатора в центрі "зернової" ініціативи
Росія виступила проти демілітаризації Запорізької АЕС
Останні новини
11:02
Шойгу заявив, що РФ не має потреби використовувати ядерну зброю в Україні
11:01
Мільйонні борги, "маленькі люди" і проросійська мережа. Що приховують колаборанти Запоріжжя?
10:57
фотоУкраїнки виграли медальний залік на чемпіонаті Європи з водних видів спорту
10:55
Уряд і Нацбанк планують новий податок на купівлю валюти. Кого і як це зачепить
10:36
фото Вибухи у Криму: окупанти тікають з-під Джанкоя – вже евакували близько 2 тисяч людей
10:00
Не виходив з лікарні 3 дні: історія травматолога, який приймав поранених з Краматорська і Маріуполя
10:00
оновленоСтанцію метро "Теремки" в Києві закривали через задимлення
09:46
Суд наказав Twitter надати Маску документи екскерівника соцмережі – ЗМІ
09:41
відеоОкупанти Криму підтвердили: під Джанкоєм детонують боєприпаси
09:28
Уряд Естонії почав демонтаж радянських пам’ятників у проросійській Нарві
Усі новини...