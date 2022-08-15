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В ООН заперечили закиди РФ про те, нібито це вона блокує доступ МАГАТЕ на ЗАЕС

"Європейська правда"Понеділок, 15 серпня 2022, 22:28

В ООН відкинули звинувачення з Росії про те, що нібито це Секретаріат ООН блокує візит Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС, що перебуває під контролем російських окупаційних військ. 

Як повідомляє "Європейська правда", відповідний коментар оприлюднив речник генсека ООН Антоніу Гутерреша Стефан Дюжаррік.

Він зазначив, що останніми днями від різних російських посадовців лунали заяви зі звинуваченням на адресу Секретаріату ООН у тому, що він нібито скасував або заблокував візит МАГАТЕ на ЗАЕС.

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"Хочу уточнити кілька моментів. По-перше, МАГАТЕ - це спеціалізоване агентство, яке абсолютно незалежно вирішує, як реалізовувати свої повноваження. По-друге, у Секретаріату ООН немає повноважень заблокувати чи скасувати якісь дії МАГАТЕ. 

По-третє, Секретаріат ООН у тісному контакті з МАГАТЕ дійшов оцінки, що має в Україні логістичні й безпекові спроможності для підтримки місії МАГАТЕ на ЗАЕС із Києва - якщо і Росія, і Україна погодяться на це", - заявив речник. 

Нагадаємо, 42 країни світу у спільній заяві закликали Росію вивести своїх військових із Запорізької атомної електростанції, наголошуючи, що їхнє перебування там створює загрози для її безпечної роботи.

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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш минулого тижня закликав негайно припинити військові дії поблизу електростанції та створення демілітаризованої зони навколо ЗАЕС. До цих закликів приєднався і головний дипломат ЄС.

Водночас, Росія відкинула заклики ООН про створення демілітаризованої зони.

Теми: ООНЗАЕСЗапорізька областьокупація
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