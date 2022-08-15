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В ООН опровергают обвинения со стороны РФ о якобы блокировании визита МАГАТЭ на ЗАЭС

"Европейская правда"Понедельник, 15 августа 2022, 22:28

В ООН отвергли обвинения из России о том, что якобы это Секретариат ООН блокирует визит Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС, находящуюся под контролем российских оккупационных войск.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующий комментарий обнародовал представитель генсека ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

Он отметил, что в последние дни от разных российских чиновников звучали обвинения в адрес Секретариата ООН в том, что он якобы отменил или заблокировал визит МАГАТЭ на ЗАЭС.

"Хочу уточнить несколько моментов. Во-первых, МАГАТЭ - это специализированное агентство, абсолютно независимо решающее, как реализовывать свои полномочия. Во-вторых, у Секретариата ООН нет полномочий заблокировать или отменить какие-либо действия МАГАТЭ.

В-третьих, Секретариат ООН в тесном контакте с МАГАТЭ пришел к оценке, что он имеет в Украине возможности по логистике и безопасности для поддержки миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС из Киева - если и Россия, и Украина согласятся на это", - заявил спикер.

Напомним, 42 страны мира в совместном заявлении призвали Россию вывести своих военных из Запорожской атомной электростанции, отмечая, что их пребывание там создает угрозы для ее безопасной работы.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на прошлой неделе призвал немедленно прекратить военные действия вблизи электростанции и создание демилитаризированной зоны вокруг ЗАЭС. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС.

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В то же время Россия отвергла призывы ООН о создании демилитаризованной зоны.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в четверг призвал немедленно прекратить военные действия вблизи крупнейшей в Европе атомной электростанции и созданию демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. К этим призывам присоединился главный дипломат ЕС.

В то же время, Россия отвергла призывы ООН о создании демилитаризованной зоны вокруг АЭС.

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Темы: ООНЗАЭСЗапорожская областьоккупация
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