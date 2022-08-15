РФ заявила про порушення британським військовим літаком її кордонів у Баренцевому морі

У Міноборони РФ заявили про нібито порушення британським розвідувальним літаком її повітряного простору у Баренцевому морі, через що довелося піднімати винищувач.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".

В Міноборони РФ заявили, що чергові сили протиповітряної оборони над акваторією Баренцевого моря виявили невідому повітряну ціль, що рухалася у напрямку російського кордону та порушила його в районі мису Святий Ніс.

"Для припинення порушення державного кордону зі складу чергових сил ППО підняли винищувач МіГ-31бм, який ідентифікував його як літак радіотехнічної розвідки й радіоелектронної боротьби Повітряних сил Британії RC-135 ВВС Великобритании… Діями екіпажу МіГ-31бм літака-розвідника витіснили за межі території РФ", - повідомили у відомстві.

У Міноборони Британії ще не коментували цю заяву.

Нагадаємо, минулого тижня Естонія викликала посла РФ через вертоліт, який "заблукав" в естонському повітряному просторі.