РФ заявила про порушення британським військовим літаком її кордонів у Баренцевому морі
У Міноборони РФ заявили про нібито порушення британським розвідувальним літаком її повітряного простору у Баренцевому морі, через що довелося піднімати винищувач.
Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомляє російське агентство "Интерфакс".
В Міноборони РФ заявили, що чергові сили протиповітряної оборони над акваторією Баренцевого моря виявили невідому повітряну ціль, що рухалася у напрямку російського кордону та порушила його в районі мису Святий Ніс.
"Для припинення порушення державного кордону зі складу чергових сил ППО підняли винищувач МіГ-31бм, який ідентифікував його як літак радіотехнічної розвідки й радіоелектронної боротьби Повітряних сил Британії RC-135 ВВС Великобритании… Діями екіпажу МіГ-31бм літака-розвідника витіснили за межі території РФ", - повідомили у відомстві.
У Міноборони Британії ще не коментували цю заяву.
Нагадаємо, минулого тижня Естонія викликала посла РФ через вертоліт, який "заблукав" в естонському повітряному просторі.