РФ заявила о нарушении британским военным самолетом её границ в Баренцевом море

В Минобороны РФ заявили о якобы нарушении британским разведывательным самолетом её воздушного пространства в Баренцевом море, из-за чего пришлось поднимать истребитель.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщает российское агентство "Интерфакс".

В Минобороны РФ заявили, что дежурные силы противовоздушной обороны над акваторией Баренцева моря обнаружили неизвестную воздушную цель, двигавшуюся в направлении российской границы и нарушившую её в районе мыса Святой Нос.

"Для пресечения нарушения государственной границы из состава дежурных по ПВО сил был поднят истребитель МиГ-31бм, который идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 ВВС Великобритании... Действиями экипажа самолета МиГ-31бм самолет-разведчик был вытеснен за пределы территории Российской Федерации", – сообщили в ведомстве.

В Минобороны Британии еще не комментировали это заявление.

Напомним, на прошлой неделе Эстония вызвала посла РФ из-за "заблудившегося" в эстонском воздушном пространстве российского вертолета.