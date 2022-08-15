Зеленський вимагає від РФ покинути ЗАЕС "без жодних умов"

Президент Володимир Зеленський закликав міжнародну спільноту до нових санкцій проти атомної галузі РФ через зброю на території ЗАЕС. Зеленський закликає РФ покинути українську атомну станцію "без жодних умов".

Джерело: звернення президента

Пряма мова: "Будь-який радіаційний інцидент на Запорізькій АЕС може стати ударом і по країнах ЄС, і по Туреччині, і по Грузії, і по країнах з більш віддалених регіонів. Усе залежить тільки від напрямку й сили вітру.

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Якщо через дії Росії станеться катастрофа, наслідки можуть ударити і по тих, хто поки що мовчить. Це питання вже винесено на найвищий міжнародний рівень – ООН і МАГАТЕ.

Звичайно, російський ядерний шантаж обговорюється і між державами. Є відповідна заява міністрів закордонних справ "Великої сімки" – вони чітко розуміють, що Росія відповідальна за цю ядерну кризу.

Але потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти Росії, проти "Росатома" і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції й сусідніх районів – без жодних умов".

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Деталі: За словами Зеленського, світ багато десятиліть боровся за належний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами та радіаційну безпеку: "І якщо зараз світу не вистачає сили й рішучості, щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє".

Президент додав, що шанс не допустити цього програшу ще є.

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