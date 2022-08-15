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Зеленский требует от РФ покинуть ЗАЭС ​​"без всяких условий"

Мазуренко Алена Понедельник, 15 августа 2022, 23:02
фото ОП

Президент Владимир Зеленский призвал международное сообщество к новым санкциям против атомной отрасли РФ из-за оружия на территории ЗАЭС. Зеленский также призывает РФ покинуть украинскую атомную станцию ​​"без всяких условий".

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Любой радиационный инцидент на Запорожской АЭС может стать ударом и по странам ЕС, и по Турции, и по Грузии, и по странам из более отдаленных регионов. Все зависит только от направления и силы ветра.

Если из-за действий России произойдет катастрофа, последствия могут ударить и по тем, кто пока молчит, этот вопрос уже вынесен на самый высокий международный уровень – ООН и МАГАТЭ.

Конечно, российский ядерный шантаж обсуждается и между государствами. Есть соответствующее заявление министров иностранных дел Большой семерки – они четко понимают, что Россия ответственна за этот ядерный кризис.

Но нужно переходить от обсуждений и призывов к новым жестким санкциям против России, против "Росатома" и всей атомной отрасли государства-террориста. Все российские силы должны немедленно убраться с территории станции и соседних районов – без всяких условий".

Детали: По словам Зеленского, мир многие десятилетия боролся за надлежащий контроль над всеми действиями с ядерными материалами и радиационную безопасность: "И если сейчас миру не хватает силы и решительности, чтобы защитить одну атомную станцию, то это значит, что мир проиграет".

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Президент добавил, что шанс не допустить этого проигрыша еще есть.

Предыстория:

  • В понедельник в "Энергоатоме" сообщили, что Запорожская АЭС работает с риском нарушения норм радиационной и пожарной опасности, поскольку россияне обстреляли ряд корпусов, в частности пожарную часть.
  • Ранее США на заседании СБ ООН указали, что для безопасности ЗАЭС нужно вывести оттуда российские войска, создать там демилитаризованную зону и обеспечить доступ экспертов МАГАТЭ.

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Темы: ЗАЭСЗеленскийРосcия
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