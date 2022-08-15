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Майже по всій Україні – повітряна тривога

Альона Мазуренко Понеділок, 15 серпня 2022, 23:49

У понеділок ввечері по всій території України, крім окупованого Криму, оголосили повітряну тривогу.

Джерелоalerts.in.ua

Деталі: Станом на 23.46 повітряну тривогу оголосили в усіх областях, окрім території тимчасово окупованого Криму, де відсутня інформація.  

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Міський голова Харкова повідомив про артобстріл у місті. 

Повітряна тривога означає небезпеку ракетних ударів, мешканцям рекомендують перейти в укриття.

 

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Теми: повітряна тривога
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