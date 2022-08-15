Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Почти по всей Украине – воздушная тревога

Алена МазуренкоПонедельник, 15 августа 2022, 23:49

В понедельник вечером по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 23:46 воздушную тревогу объявили во всех областях, кроме территории временно оккупированного Крыма, где отсутствует информация.

Реклама:

Городской голова Харькова сообщил об артобстреле в городе.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: воздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
воздушная тревога
Из-за ракетной опасности в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
По всей Украине была воздушная тревога из-за запуска врагом крылатых ракет
Группа крылатых ракет двигалась по Украине
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: