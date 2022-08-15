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Почти по всей Украине – воздушная тревога

Мазуренко Алена Понедельник, 15 августа 2022, 23:49

В понедельник вечером по всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, объявили воздушную тревогу.

Источник: alerts.in.ua

Детали: По состоянию на 23:46 воздушную тревогу объявили во всех областях, кроме территории временно оккупированного Крыма, где отсутствует информация.

Городской голова Харькова сообщил об артобстреле в городе.

Воздушная тревога означает опасность ракетных ударов, жителям рекомендуют перейти в укрытие.

 

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Темы: воздушная тревога
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