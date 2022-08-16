Ворожі обстріли Сумщини: на міні підірвався комбайнер

За день росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних громад Сумської області − Шалигинської, Хотінської, Зноб-Новгородської, у Краснопільській громаді на міні підірвався комбайнер.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький

Пряма мова: "Зафіксовано 50 прильотів.

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На щастя, без жертв і руйнувань".

Деталі: Шалигинська громада: з 10:47 до 11:46 ворог обстрілював громаду з мінометів та ствольної артилерії − 25 прильотів. Продовжились обстріли після 14.00 − 15 прильотів з реактивних систем залпового вогню.

Хотінська громада: було 2 прильоти з міномету.

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Зноб-Новгородська громада: з 13:00 здійснено 8 прильотів зі станкового автоматичного гранатомету.

Також неподалік с. Грабовське Краснопільської громади на міні підірвався комбайн, що належить місцевому фермеру. Комбайнера у важкому стані госпіталізовано до лікарні.