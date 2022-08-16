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Вражеские обстрелы Сумщины: на мине подорвался комбайнер

Ольга ГлущенкоВторник, 16 августа 2022, 00:40
Вражеские обстрелы Сумщины: на мине подорвался комбайнер
скриншот

За день россияне совершили 4 обстрела пограничных общин Сумской области – Шалыгинской, Хотинской, Зноб-Новгородской, в Краснопольской общине на мине взорвался комбайнер.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий

Прямая речь: "Зафиксировано 50 прилетов.

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К счастью, без жертв и разрушений".

Детали: Шалыгинская община: с 10:47 до 11:46 враг обстреливал общину из минометов и ствольной артиллерии – 25 прилетов. Продолжились обстрелы после 14.00-15 прилетов из реактивных систем залпового огня.

Хотинская община: было 2 прилета из миномета.

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Зноб-Новгородское общество: с 13:00 совершено 8 прилетов со станкового автоматического гранатомета.

Также неподалеку с. Грабовское Краснопольской общины на мине взорвался комбайн, принадлежащий местному фермеру. Комбайнер в тяжелом состоянии госпитализирован в больницу.

Темы: Сумская областьобстрелвойна
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