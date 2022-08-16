Українська авіація вдарила по ворожих опорних пунктах – командування "Південь"

На південних рубежах захисту авіація ЗСУ завдала ударів по двох опорних пунктах ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили живу силу і техніку противника.

Джерело: оперативне командування "Південь"

Дослівно: "Не маючи успіху на суходолі, по позиціях наших підрозділів ворог продовжував застосовувати авіацію. Але 14 авіаатак виявились безрезультатними".

Деталі: Продовжуючи обстрілювати населені пункти в тилових районах, ворог вдарив "Ураганом" по Великій Костромці і Миколаєву, а з важкої артилерії типу "Піон" обстріляно Марганець. Обійшлося без людських втрат.

Українська авіація вразила 2 опорних пункти та 2 райони зосередження озброєння і техніки ворога в районах Новопетрівки та Максимівки.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 загарбники, 152-мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

У Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

ВІДЕО ДНЯ

У Чорному морі через штормову погоду корабельне угруповання ворожих сил укривається вздовж узбережжя кримського півострова в напрямку новоросійська. На бойовому чергуванні залишено 2 ракетних носії з 16 "Калібрами" напоготові.