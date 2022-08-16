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Украинская авиация ударила по вражеским опорным пунктам – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоВторник, 16 августа 2022, 01:48
Украинская авиация ударила по вражеским опорным пунктам – командование Юг
украинская авиация, иллюстративное фото, armyinform

На южных рубежах защиты авиация ВСУ нанесла удары по двум опорным пунктам врага, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили живую силу и технику противника.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Не преуспевая на суше, по позициям наших подразделений враг продолжал применять авиацию. Но 14 авиаатак оказались безрезультатными".

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Детали: Продолжая обстреливать населенные пункты в тыловых районах, враг ударил "Ураганом" по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа "Пион" обстрелян Марганец. Обошлось без человеческих потерь.

Украинская авиация поразила 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врага в районах Новопетровки и Максимовки.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожено 23 захватчика, 152-мм пушку-гаубицу, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

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В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами. Окончательные потери врага дознаются.

В Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья крымского полуострова в направлении новороссийска. На боевом дежурстве оставлены 2 ракетных носителя с 16 "Калибрами" наготове.

Темы: войнаВооруженные силы
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