Украинская авиация ударила по вражеским опорным пунктам – командование "Юг"

На южных рубежах защиты авиация ВСУ нанесла удары по двум опорным пунктам врага, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили живую силу и технику противника.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Не преуспевая на суше, по позициям наших подразделений враг продолжал применять авиацию. Но 14 авиаатак оказались безрезультатными".

Реклама:

Детали: Продолжая обстреливать населенные пункты в тыловых районах, враг ударил "Ураганом" по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа "Пион" обстрелян Марганец. Обошлось без человеческих потерь.

Украинская авиация поразила 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врага в районах Новопетровки и Максимовки.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожено 23 захватчика, 152-мм пушку-гаубицу, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

ВИДЕО ДНЯ

В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами. Окончательные потери врага дознаются.

В Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья крымского полуострова в направлении новороссийска. На боевом дежурстве оставлены 2 ракетных носителя с 16 "Калибрами" наготове.