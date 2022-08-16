Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская авиация ударила по вражеским опорным пунктам – командование "Юг"

Ольга ГлущенкоВторник, 16 августа 2022, 01:48
украинская авиация, иллюстративное фото, armyinform

На южных рубежах защиты авиация ВСУ нанесла удары по двум опорным пунктам врага, а ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили живую силу и технику противника.

Источник: оперативное командование "Юг"

Дословно: "Не преуспевая на суше, по позициям наших подразделений враг продолжал применять авиацию. Но 14 авиаатак оказались безрезультатными".

Детали: Продолжая обстреливать населенные пункты в тыловых районах, враг ударил "Ураганом" по Великой Костромке и Николаеву, а из тяжелой артиллерии типа "Пион" обстрелян Марганец. Обошлось без человеческих потерь.

Украинская авиация поразила 2 опорных пункта и 2 района сосредоточения вооружения и техники врага в районах Новопетровки и Максимовки.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями в рамках выполнения огневых задач уничтожено 23 захватчика, 152-мм пушку-гаубицу, 7 единиц бронированной и автомобильной техники.

В Сухом Ставке уничтожен вражеский пункт снабжения боеприпасами. Окончательные потери врага дознаются.

ВИДЕО ДНЯ

В Черном море из-за штормовой погоды корабельная группировка вражеских сил укрывается вдоль побережья крымского полуострова в направлении новороссийска. На боевом дежурстве оставлены 2 ракетных носителя с 16 "Калибрами" наготове.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаВооруженные силы
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

В Крыму новые взрывы: на военной авиабазе под Симферополем – росСМИ

Зеленский ответил на петицию о выезде мужчин за границу

видеоОккупанты Крыма подтвердили: под Джанкоем детонируют боеприпасы

видеоВ пророссийских силах, воюющих в Украине, произошел раскол – ISW

Россияне ударили по пяти районам Харькова – мэр

фотоГаубицы из Латвии демонстрируют результаты на поле боя – Резников

Все новости...
война
Балкер с зерном для Эфиопии вышел из порта "Южный"
В оккупированном Крыму раздаются взрывы в районе Джанкоя – СМИ
На Южнобужском направлении ВСУ нанесли врагу потери и заставили отступить – Генштаб
Последние новости
14:15
В Киевской области обнаружили случай заболевания лихорадкой Западного Нила
14:02
Корректировщиков огня не будут выпускать под залог: Рада приняла решение
13:37
В Крыму новые взрывы: на военной авиабазе под Симферополем – росСМИ
13:36
В Норвегии разгорелся скандал из-за убийства популярной среди туристов моржихи Фреи
13:33
Россияне ударили ракетами по Житомирщине, произошло два взрыва
13:17
Воздушные силы о взрывах в Джанкое: не соблюдают пожарную безопасность, Украину это радует
13:17
обновленоМинобороны РФ назвало диверсией взрывы в Крыму, ввели режим ЧС
13:07
видеоПентагон показал, как загружают боеприпасами самолет для Украины
13:02
IKEA решила ликвидировать свою российскую "дочку"
13:00
фото, дополнено от 10:36Взрывы в Крыму: уже эвакуировали около 2 тысяч человек
Все новости...