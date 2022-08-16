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У США змінили стратегію щеплень проти мавпячої віспи

Ольга Глущенко Вівторок, 16 серпня 2022, 02:45
фото: Getty Images

У США можуть забезпечити більшою кількістю доз вакцини проти віспи мавп, ніж планувалося раніше, через збільшення кількості уколів з кожного флакона.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США раніше передбачало, що з понеділка дозволять замовити 221 000 доз. Але чиновники сказали, що випустять 442 000 доз на замовлення державних, місцевих і територіальних відділів охорони здоров’я.

Прискорений випуск був можливий тому, що офіційні особи охорони здоров’я США заявили минулого тижня, що вони збільшать обмежені запаси в країні вакцини від мавпячої віспи Jynneos, даючи людям п’яту частину звичайної дози, яку вводять безпосередньо під шкіру.

Раніше кожна доза вакцини вимагала введення повного флакона у глибші тканини. Вони процитували дослідження, які свідчать про те, що зменшена кількість приблизно настільки ж ефективна.

442 000 доз дорівнюватимуть приблизно 88 000 флаконів.

Офіційні особи сказали, що новий підхід дозволяє їм зробити сотні тисяч додаткових доз, поки вони збирають дані про те, як використовуються уколи. Це допоможе уряду переконатися, що дози вводяться в ті місця та людям, які їх найбільше потребують, заявили чиновники.

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Теми: здоров'яСША
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