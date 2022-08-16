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У США змінили стратегію щеплень проти мавпячої віспи

Ольга Глущенко Вівторок, 16 серпня 2022, 02:45
У США змінили стратегію щеплень проти мавпячої віспи
фото: Getty Images

У США можуть забезпечити більшою кількістю доз вакцини проти віспи мавп, ніж планувалося раніше, через збільшення кількості уколів з кожного флакона.

Джерело: The Associated Press

Деталі: Міністерство охорони здоров’я та соціальних служб США раніше передбачало, що з понеділка дозволять замовити 221 000 доз. Але чиновники сказали, що випустять 442 000 доз на замовлення державних, місцевих і територіальних відділів охорони здоров’я.

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Прискорений випуск був можливий тому, що офіційні особи охорони здоров’я США заявили минулого тижня, що вони збільшать обмежені запаси в країні вакцини від мавпячої віспи Jynneos, даючи людям п’яту частину звичайної дози, яку вводять безпосередньо під шкіру.

Раніше кожна доза вакцини вимагала введення повного флакона у глибші тканини. Вони процитували дослідження, які свідчать про те, що зменшена кількість приблизно настільки ж ефективна.

442 000 доз дорівнюватимуть приблизно 88 000 флаконів.

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Офіційні особи сказали, що новий підхід дозволяє їм зробити сотні тисяч додаткових доз, поки вони збирають дані про те, як використовуються уколи. Це допоможе уряду переконатися, що дози вводяться в ті місця та людям, які їх найбільше потребують, заявили чиновники.

Теми: здоров'яСША
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