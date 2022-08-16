В США изменили стратегию прививок против обезьяньей оспы

В США могут обеспечить большее количество доз вакцины против оспы обезьян, чем планировалось ранее, из-за увеличения количества уколов с каждого флакона.

Источник: The Associated Press

Детали: Министерство здравоохранения и социальных служб США ранее предполагало, что с понедельника разрешат заказать 221 000 доз. Но чиновники сказали, что выпустят 442 000 доз по заказу государственных, местных и территориальных отделов здравоохранения.

Ускоренный выпуск был возможен потому, что официальные лица здравоохранения США заявили на прошлой неделе, что они увеличат ограниченные запасы в стране вакцины от обезьяньей оспы Jynneos, давая людям пятую часть обычной дозы, вводимой непосредственно под кожу.

Ранее каждая доза вакцины требовала введения полного флакона в более глубокие ткани. Они процитировали исследования, свидетельствующие о том, что уменьшенное количество примерно столь же эффективно.

442 000 доз будут равны примерно 88 000 флаконов.

Официальные лица сказали, что новый подход позволяет сделать сотни тысяч дополнительных доз, пока они собирают данные о том, как используются уколы. Это поможет правительству убедиться, что дозы вводятся в те места и людям, которые в них больше всего нуждаются, заявили чиновники.