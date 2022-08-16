Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США изменили стратегию прививок против обезьяньей оспы

Ольга ГлущенкоВторник, 16 августа 2022, 02:45
В США изменили стратегию прививок против обезьяньей оспы
фото: Getty Images

В США могут обеспечить большее количество доз вакцины против оспы обезьян, чем планировалось ранее, из-за увеличения количества уколов с каждого флакона.

Источник: The Associated Press

Детали: Министерство здравоохранения и социальных служб США ранее предполагало, что с понедельника разрешат заказать 221 000 доз. Но чиновники сказали, что выпустят 442 000 доз по заказу государственных, местных и территориальных отделов здравоохранения.

Реклама:

Ускоренный выпуск был возможен потому, что официальные лица здравоохранения США заявили на прошлой неделе, что они увеличат ограниченные запасы в стране вакцины от обезьяньей оспы Jynneos, давая людям пятую часть обычной дозы, вводимой непосредственно под кожу.

Ранее каждая доза вакцины требовала введения полного флакона в более глубокие ткани. Они процитировали исследования, свидетельствующие о том, что уменьшенное количество примерно столь же эффективно.

442 000 доз будут равны примерно 88 000 флаконов.

ВИДЕО ДНЯ

Официальные лица сказали, что новый подход позволяет сделать сотни тысяч дополнительных доз, пока они собирают данные о том, как используются уколы. Это поможет правительству убедиться, что дозы вводятся в те места и людям, которые в них больше всего нуждаются, заявили чиновники.

Темы: здоровьеСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
здоровье
В Киеве самая плохая ситуация с привлечением гражданских больниц к проведению ВЛК - Ляшко
В Воронежской области нашли сибирскую язву и ввели режим ЧС
Выкидыш и сохранение беременности: что важно знать, чтобы выносить ребенка и не навредить себе
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: