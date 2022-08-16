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Канада заморозила активів і майна РФ майже на $320 мільйонів

Ольга Глущенко Вівторок, 16 серпня 2022, 05:18

У рамках економічних санкцій проти Росії за порушення суверенітету України у Канаді загалом заблоковано російських активів на суму понад 413 млн канадських доларів (близько 320 млн дол США).

Джерело: Укрінформ із посиланням на канадську поліцію Канади

Дослівно: "З 24 лютого до 9 серпня у Канаді загалом було заморожено майна на 122,3 млн канадських доларів у еквіваленті та припинено транзакцій на 290,7 млн дол., відповідно до заборон, визначених Актом про спеціальні економічні заходи стосовно Росії".

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Деталі: У відомстві наголосили, що регулярно отримують нову інформацію, тому постійно оновлюватимуть дані.

Теми: КанадасанкціїРосія
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