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Канада заморозила активов и имущества РФ почти на $320 миллионов

Ольга ГлущенкоВторник, 16 августа 2022, 05:18

В рамках экономических санкций против России за нарушение суверенитета Украины в Канаде в целом заблокировано российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (около 320 млн долл. США).

Источник: Укринформ со ссылкой на канадскую полицию Канады

Дословно: "С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на 290,7 млн ​​долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России".

Детали: В ведомстве подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.

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Темы: КанадасанкцииРосcия
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