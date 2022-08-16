Канада заморозила активов и имущества РФ почти на $320 миллионов
Вторник, 16 августа 2022, 05:18
В рамках экономических санкций против России за нарушение суверенитета Украины в Канаде в целом заблокировано российские активы на сумму более 413 млн канадских долларов (около 320 млн долл. США).
Источник: Укринформ со ссылкой на канадскую полицию Канады
Дословно: "С 24 февраля по 9 августа в Канаде в целом было заморожено имущества на 122,3 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено транзакций на 290,7 млн долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении России".
Детали: В ведомстве подчеркнули, что регулярно получают новую информацию, поэтому будут постоянно обновлять данные.
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