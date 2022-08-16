У Криму лунають вибухи в районі Джанкоя, Чубаров каже: влучили у сховище боєприпасів

У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня чути вибухи і видно вогонь, є інформація про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське.

Джерело: Крыминформ та РИА Мелитополь, Рефат Чубаров

Деталі: Як пише Крыминформ, очевидці повідомляють про вибухи у Джанкойському районі Криму. Місцеві мешканці чули гучні звуки вибухів. Із різних точок видно чорний дим.

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За попередньою інформацією, вибух стався в районі села Майське поблизу Джанкоя.

Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції.

Один із лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров написав, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про "влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", але о 07:41 оновив пост, що "влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".

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"Крыминформ" уточнив: "За попередньою інформацією, у Джанкойському районі сьогодні вранці сталося одразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Майське. Джерела Крыминформ в екстрених службах цю інформацію підтверджують".

Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов виїхав у село Майське.

За словами Чубарова, село Майське знаходиться на відстані 1 кілометр від селища Qalay/Азовське.