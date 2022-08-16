У Криму лунають вибухи в районі Джанкоя, Чубаров каже: влучили у сховище боєприпасів
У Джанкойському районі окупованого Росією Криму вранці 16 серпня чути вибухи і видно вогонь, є інформація про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське.
Джерело: Крыминформ та РИА Мелитополь, Рефат Чубаров
Деталі: Як пише Крыминформ, очевидці повідомляють про вибухи у Джанкойському районі Криму. Місцеві мешканці чули гучні звуки вибухів. Із різних точок видно чорний дим.
За попередньою інформацією, вибух стався в районі села Майське поблизу Джанкоя.
Місцеві жителі публікують відео пожежі на території трансформаторної підстанції.
Один із лідерів Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров написав, що з тимчасово окупованого Криму повідомляють про "влучне попадання по військовій частині орків у селищі Qalay (нині Азовське) Джанкойського району", але о 07:41 оновив пост, що "влучили у сховище боєприпасів, звуки від вибухів далеко прокочуються степом".
"Крыминформ" уточнив: "За попередньою інформацією, у Джанкойському районі сьогодні вранці сталося одразу дві НП: пожежа на трансформаторній підстанції в Джанкої та детонація на складі боєприпасів у селищі Майське. Джерела Крыминформ в екстрених службах цю інформацію підтверджують".
Так званий "голова Криму" Сергій Аксьонов виїхав у село Майське.
За словами Чубарова, село Майське знаходиться на відстані 1 кілометр від селища Qalay/Азовське.
Джанкой на связи:— IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 16, 2022
Скорее всего склад военный, в который недавно ферму переделали старую
В Азовском взорвали склад с боеприпасами, теперь они в разные стороны разлетаются. У меня в Джанкое сын служит. Страшно pic.twitter.com/DQKTZ1F1Rj