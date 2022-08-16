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В Крыму раздаются взрывы в районе Джанкоя, Чубаров говорит: попали в хранилище боеприпасов

Елена РощинаВторник, 16 августа 2022, 07:31
В Крыму раздаются взрывы в районе Джанкоя, Чубаров говорит: попали в хранилище боеприпасов
Пожар в селе Майское, Крым, скриншот

В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа слышны взрывы и виден огонь, есть информация о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.

Источник: Крыминформ и РИА Мелитополь, Рефат Чубаров

Детали: Как пишет Крыминформ, очевидцы сообщают о взрывах в Джанкойском районе Крыма. Местные жители слышали громкие "хлопки". Из разных точек виден чёрный дым. 

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По предварительной информации, взрыв произошел в районе села Майское недалеко от Джанкоя. 

Местные жители публикуют видео пожара на территории трансформаторной подстанции.

Один из лидеров Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров написал, что из временно оккупированного Крыма сообщают о "точном попадании по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района", но в 07:41 обновил пост, "попали в хранилище боеприпасов, звуки от взрывов далеко разносятся по степи".

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"Крыминформ" уточнил: "По предварительной информации, в Джанкойском районе сегодня утром произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское. Источники Крыминформа в экстренных службах эту информацию подтверждают".

Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов выехал в село Майское. 

По словам Чубарова, село Майское находится в 1 километре от поселка Qalay/Азовское.

УП, обновлено
Темы: Крымвзрыввойна
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