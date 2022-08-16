В Крыму раздаются взрывы в районе Джанкоя, Чубаров говорит: попали в хранилище боеприпасов
В Джанкойском районе оккупированного Россией Крыма утром 16 августа слышны взрывы и виден огонь, есть информация о детонации на складе боеприпасов в поселке Майское.
Источник: Крыминформ и РИА Мелитополь, Рефат Чубаров
Детали: Как пишет Крыминформ, очевидцы сообщают о взрывах в Джанкойском районе Крыма. Местные жители слышали громкие "хлопки". Из разных точек виден чёрный дым.
По предварительной информации, взрыв произошел в районе села Майское недалеко от Джанкоя.
Местные жители публикуют видео пожара на территории трансформаторной подстанции.
Один из лидеров Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров написал, что из временно оккупированного Крыма сообщают о "точном попадании по воинской части орков в поселке Qalay (ныне Азовское) Джанкойского района", но в 07:41 обновил пост, "попали в хранилище боеприпасов, звуки от взрывов далеко разносятся по степи".
"Крыминформ" уточнил: "По предварительной информации, в Джанкойском районе сегодня утром произошло сразу два ЧП: пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое и детонация на складе боеприпасов в поселке Майское. Источники Крыминформа в экстренных службах эту информацию подтверждают".
Так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов выехал в село Майское.
По словам Чубарова, село Майское находится в 1 километре от поселка Qalay/Азовское.
Джанкой на связи:— IgorGirkin (@GirkinGirkin) August 16, 2022
Скорее всего склад военный, в который недавно ферму переделали старую
В Азовском взорвали склад с боеприпасами, теперь они в разные стороны разлетаются. У меня в Джанкое сын служит. Страшно pic.twitter.com/DQKTZ1F1Rj