Балкер із зерном для Ефіопії вийшов з порту "Південний"

Вранці 16 серпня судно BRAVE COMMANDER із зерном для Африки залишило порт "Південний".

Джерело: Міністерство інфраструктури України

Дослівно: "Сьогодні вранці балкер вийшов у напрямку порту Джибуті, після прибуття до якого продовольство буде доправлено споживачам в Ефіопії".

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Деталі: На борту судна, зафрахтованого Світовою продовольчою програмою ООН, 23 тисячі тонн пшениці.

У ході реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна вже 17 суден вирушили із українських портів. На їхніх бортах – понад 475 тис. тонн агропродукції.