Балкер с зерном для Эфиопии вышел из порта "Южный"

Утром 16 августа судно BRAVE COMMANDER с зерном для Африки покинуло порт "Южный".

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Дословно: "Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии".

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Детали: На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тысяч тонн пшеницы.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна уже 17 судов отправились из украинских портов. На их бортах – более 475 тыс. тонн агропродукции.