Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Балкер с зерном для Эфиопии вышел из порта "Южный"

Ольга ГлущенкоВторник, 16 августа 2022, 07:50
фото: Министерство инфраструктуры Украины

Утром 16 августа судно BRAVE COMMANDER с зерном для Африки покинуло порт "Южный".

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Дословно: "Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии".

Детали: На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тысяч тонн пшеницы.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна уже 17 судов отправились из украинских портов. На их бортах – более 475 тыс. тонн агропродукции.

 
 
 

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: зернопортывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Зеленский объяснил, почему власти не предупредили украинцев о вторжении России

Шольц ответил, может ли Украина использовать западное оружие для ударов по Крыму

В Курской области подорвали железную дорогу

Рада хочет усилить контроль за фейерверками и ввести запреты

В Киевской области обнаружили случай заболевания лихорадкой Западного Нила

В Крыму новые взрывы: на военной авиабазе под Симферополем – росСМИ

Все новости...
зерно
Еще 6 кораблей получили разрешение на вывоз зерна из портов Украины
В порту "Южный" загрузили зерном судно, которое отправится в Эфиопию
Разблокировка портов позволила снизить остроту продовольственного кризиса – Зеленский
Последние новости
20:08
опросК гражданам СССР себя относят менее 1%: как изменилась идентичность населения Украины
20:04
Укрпошта выпускает NFT-марку с "Русским военным кораблем..."
19:59
Взрывы под Джанкоем и Симферополем. Что известно о базах россиян и какое оружие там было
19:58
Макрон поддержал идею миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС
19:45
Россияне в оккупированном Херсоне разбирают вагоны и переправляют в Крым – Подоляк
19:24
ВСУ остановили наступление врага на Бахмутском направлении, оккупанты понесли потери - Генштаб
19:16
В оккупированном Херсоне пенсионеры перечислили выплаты оккупантов на ВСУ
19:05
20% малого и среднего бизнеса потеряли более $100 тысяч из-за войны – опрос
19:02
"Это единственный способ, чтобы они поняли": Зеленский убеждает Запад закрыть границы для россиян
18:55
"Укроборонпром" создал новый центр "МИЦь" для ремонта западного оружия
Все новости...