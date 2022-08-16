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Балкер с зерном для Эфиопии вышел из порта "Южный"

Ольга ГлущенкоВторник, 16 августа 2022, 07:50
Балкер с зерном для Эфиопии вышел из порта Южный
фото: Министерство инфраструктуры Украины

Утром 16 августа судно BRAVE COMMANDER с зерном для Африки покинуло порт "Южный".

Источник: Министерство инфраструктуры Украины

Дословно: "Сегодня утром балкер вышел в направлении порта Джибути, по прибытии в который продовольствие будет доставлено потребителям в Эфиопии".

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Детали: На борту судна, зафрахтованного Всемирной продовольственной программой ООН, 23 тысяч тонн пшеницы.

В ходе реализации Инициативы о безопасной транспортировке зерна уже 17 судов отправились из украинских портов. На их бортах – более 475 тыс. тонн агропродукции.

 
 
 

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Темы: зернопортывойна
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