Франція допоможе у розмінуванні Чернігівської області

Уряд Франції готовий допомогти Україні у розмінуванні Чернігівської області та залучить для цього своїх спеціалістів і техніку.

Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус після зустрічі з представниками посольства Франції в Україні, пише "Європейська правда".

"Уряд Франції готов допомогти, як у безпосередньому розмінуванні з залученням своїх спеціалістів та техніки, так і допомагати готувати українських спеціалістів, зокрема щодо розмінування водойм", - написав він у Телеграм-каналі.

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На зустрічі також обговорили можливість допомоги з боку уряду Франції в процесі розмінування на деокупованих територіях та створення ДНК лабораторій для ідентифікації вбитих та загиблих людей.

У липні МЗС Франції повідомило про передачу Україні мобільної лабораторії для експрес-аналізу ДНК в процесі розслідування воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, Фінляндія планує взяти участь у відновленні зруйнованої під час бойових дій інфраструктури у Чернігівській області.