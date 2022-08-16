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Франция поможет в разминировании Черниговской области

"Европейская правда"Вторник, 16 августа 2022, 08:27

Правительство Франции готово помочь Украине в разминировании Черниговской области и привлечет для этого своих специалистов и технику.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус после встречи с представителями посольства Франции в Украине, пишет "Европейская правда".

"Правительство Франции готово помочь, как в непосредственном разминировании с привлечением своих специалистов и техники, так и помогать готовить украинских специалистов, в том числе разминирования водоемов", - написал он в Телеграмм-канале.

На встрече обсудили возможность помощи со стороны правительства Франции в процессе разминирования на деоккупированных территориях и создания ДНК лабораторий для идентификации убитых и погибших людей.

В июле МИД Франции сообщил о передаче Украине мобильной лаборатории для экспресс-анализа ДНК в процессе расследования военных преступлений РФ.

Напомним, Финляндия планирует принять участие в восстановлении разрушенной во время боевых действий инфраструктуры в Черниговской области.

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Темы: ФранцияЧерниговская областьвойна
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