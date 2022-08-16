Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського НПЗ

Валентина РоманенкоВівторок, 16 серпня 2022, 08:50

Росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу, українські захисники тримають оборону.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За даними голови ОВА, ворог використовує будь-яку можливість для створення сприятливих умов для подальшого наступу на окремих ділянках.

Реклама:

Загарбники атакують по різних напрямках, аби витиснути ЗСУ із оборонних укріплень.

За 15 серпня шість разів українські бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ.

Пряма мова: "Населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.

ВІДЕО ДНЯ

Не припиняється й ракетний терор. Так, одну із ракет противник спрямував на будівлю, де розташувалися поліцейські з Луганщини, які зараз базуються у сусідній області".

Теми: Луганська областьвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади

Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

Усі новини...
Луганська область
СБУ затримала екскомандира луганських "Прізраков": ховався в Одесі
У Москві залишили чинним "вирок" українському правозахиснику про 13 років колонії
На Луганщині окупанти планують до 1 жовтня паспортизувати всіх підлітків – ЦНС
Останні новини
11:29
Економіка Греції досягла найбільших успіхів цьогоріч, у топ-3 Південна Корея і США – The Economist
11:19
Євросоюз у понеділок ухвалить 12-й пакет санкцій проти Росії – Politico
11:07
Нафта дорожчає через падіння експорту РФ і побоювань щодо ситуації в Червоному морі
11:06
фотоДвоє російських "воєнкорів" поскаржилися, що їм залили монтажною піною двері в Пітері
10:49
The Economist вказав на проблеми з набором до лав ЗСУ і спрогнозував важкі рішення влади
10:47
відеоМиколаївські морпіхи спалили ворожий "Солнцепьок"
10:44
фотоБіля "Вернадського" вилупилися перші у 2023 році пінгвінята
10:41
відео, фотоРакетний удар по багатоповерхівці: у Запоріжжі затримали коригувальника
10:31
Кремль отримав 1,25 мільярда доларів після відходу західних компаній із РФ – NYT
10:24
Kyiv Food Market і офіс-центри: родина міністра-втікача Злочевського купує нерухомість у Києві
Усі новини...
Реклама: