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Росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського НПЗ

Валентина РоманенкоВівторок, 16 серпня 2022, 08:50

Росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу, українські захисники тримають оборону.

Джерело: голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у Telegram

Деталі: За даними голови ОВА, ворог використовує будь-яку можливість для створення сприятливих умов для подальшого наступу на окремих ділянках.

Загарбники атакують по різних напрямках, аби витиснути ЗСУ із оборонних укріплень.

За 15 серпня шість разів українські бійці змусили їх відступити. Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер. Зокрема, і в районі Лисичанського НПЗ.

Пряма мова: "Населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.

Не припиняється й ракетний терор. Так, одну із ракет противник спрямував на будівлю, де розташувалися поліцейські з Луганщини, які зараз базуються у сусідній області".

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Теми: Луганська областьвійна
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