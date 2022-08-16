Россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского НПЗ

Россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, украинские защитники удерживают оборону.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По данным главы ОВА, враг использует любую возможность для создания благоприятных условий для последующего наступления на отдельных участках.

Захватчики атакуют по разным направлениям, чтобы вытеснить ВСУ из оборонных укреплений.

За 15 августа шесть раз украинские бойцы вынудили их отступить. Еще на трех участках на границе Луганщины и Донетчины бои продолжаются до сих пор. В частности, и в районе Лисичанского НПЗ.

Прямая речь: "Населенные пункты и позиции украинских военных враг обстреливает из артиллерии. Только за ночь совершили четыре танковых атаки и четыре авиаудара.

Не прекращается и ракетный террор. Так, одну из ракет противник направил на здание, где расположились полицейские из Луганщины, которые сейчас базируются в соседней области".