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Россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского НПЗ

Валентина РоманенкоВторник, 16 августа 2022, 08:50

Россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, украинские защитники удерживают оборону.

Источник: глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram

Детали: По данным главы ОВА, враг использует любую возможность для создания благоприятных условий для последующего наступления на отдельных участках.

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Захватчики атакуют по разным направлениям, чтобы вытеснить ВСУ из оборонных укреплений.

За 15 августа шесть раз украинские бойцы вынудили их отступить. Еще на трех участках на границе Луганщины и Донетчины бои продолжаются до сих пор. В частности, и в районе Лисичанского НПЗ.

Прямая речь: "Населенные пункты и позиции украинских военных враг обстреливает из артиллерии. Только за ночь совершили четыре танковых атаки и четыре авиаудара.

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Не прекращается и ракетный террор. Так, одну из ракет противник направил на здание, где расположились полицейские из Луганщины, которые сейчас базируются в соседней области".

Темы: Луганская областьвойна
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