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В окупованому Мелітополі лунали вибухи, зникло росТБ – мер

Олена РощінаВівторок, 16 серпня 2022, 09:03

Міський голова Мелітополя Іван Федоров заявив, що в окупованому місті зранку 16 серпня пролунали два вибухи. 

Джерело: Іван Федоров у Telegram

Пряма мова: "Ранок окупантів вже другий тиждень поспіль починається точно не з кави. 

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О 7:00 у Мелітополі зафіксовано 2 вибухи в районі підстанції. Після цього зупинилось мовлення ефірного телебачення, захопленого рашистами. За попередньою інформацією пошкоджено транзитний кабель". 

Деталі: За словами Федорова, "як не намагається російська пропаганда "промити мізки" нашим мешканцям, – у них нічого не виходить". 

Мелітопольці тримають оборону, а сили спротиву – "знешкоджують все рашистське", заявив мер.

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Теми: Мелітопольвибухвійнаокупація
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