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В оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы, пропало росТВ – мэр

Елена РощинаВторник, 16 августа 2022, 09:03

Городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил, что в оккупированном городе утром 16 августа прогремели два взрыва. 

Источник: Иван Федоров в Telegram

Прямая речь: "Утро оккупантов уже вторую неделю подряд начинается точно не с кофе.

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В 7:00 в Мелитополе зафиксировано 2 взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель".

Детали: По словам Федорова, "как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям, – у них ничего не получается".

Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – "обезвреживают все рашистское", заявил мэр.

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Темы: Мелитопольвзрыввойнаоккупация
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