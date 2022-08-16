В оккупированном Мелитополе прозвучали взрывы, пропало росТВ – мэр
Вторник, 16 августа 2022, 09:03
Городской глава Мелитополя Иван Федоров заявил, что в оккупированном городе утром 16 августа прогремели два взрыва.
Источник: Иван Федоров в Telegram
Прямая речь: "Утро оккупантов уже вторую неделю подряд начинается точно не с кофе.
Реклама:
В 7:00 в Мелитополе зафиксировано 2 взрыва в районе подстанции. После этого остановилось вещание эфирного телевидения, захваченного рашистами. По предварительной информации, поврежден транзитный кабель".
Детали: По словам Федорова, "как ни пытается российская пропаганда "промыть мозги" нашим жителям, – у них ничего не получается".
Мелитопольцы держат оборону, а силы сопротивления – "обезвреживают все рашистское", заявил мэр.
ВИДЕО ДНЯ