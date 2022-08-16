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За добу ЗСУ знищили 150 окупантів та російський гелікоптер

Валентина РоманенкоВівторок, 16 серпня 2022, 09:04
За добу ЗСУ знищили 150 окупантів та російський гелікоптер
ілюстративне фото ЗСУ

Минулої доби Збройні сили України ліквідували приблизно 150 окупантів, 11 ББМ та ворожий вертоліт.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

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Загальні ж бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1880 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,
  • артилерійських систем – 989 (+4) од,
  • РСЗВ - 263 (+2) од,
  • засоби ППО - 136 (+0) од,
  • літаків – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів – 196 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
  • крилаті ракети - 190 (+3),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
  • спеціальна техніка - 92 (+0).

Дані уточнюються.

Теми: війнаГенштаб
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