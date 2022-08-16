За добу ЗСУ знищили 150 окупантів та російський гелікоптер
Вівторок, 16 серпня 2022, 09:04
Минулої доби Збройні сили України ліквідували приблизно 150 окупантів, 11 ББМ та ворожий вертоліт.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Деталі: Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
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Загальні ж бойові втрати противника з 24.02 по 16.08 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 43900 (+150) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1880 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4152 (+11) од,
- артилерійських систем – 989 (+4) од,
- РСЗВ - 263 (+2) од,
- засоби ППО - 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 196 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 790 (+3),
- крилаті ракети - 190 (+3),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3049 (+5) од,
- спеціальна техніка - 92 (+0).
Дані уточнюються.