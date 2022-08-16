За сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов и российский вертолет
Вторник, 16 августа 2022, 09:04
За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 150 оккупантов, 11 ББМ и вражеский вертолет.
Источник: Генштаб ВСУ
Детали: Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Общие же боевые потери противника с 24.02 по 16.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 43 900 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1880 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 989 (+4) ед,
- РСЗО - 263 (+2) ед,
- средства ПВО - 136 (+0) ед,
- самолетов – 233 (+0) ед,
- вертолетов – 196 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),
- крылатые ракеты – 190 (+3),
- корабли /катера - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,
- специальная техника – 92 (+0).
Данные уточняются.
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