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За сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов и российский вертолет

Валентина РоманенкоВторник, 16 августа 2022, 09:04
За сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов и российский вертолет
иллюстративное фото ВСУ

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали около 150 оккупантов, 11 ББМ и вражеский вертолет.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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Общие же боевые потери противника с 24.02 по 16.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 43 900 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1880 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4152 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 989 (+4) ед,
  • РСЗО - 263 (+2) ед,
  • средства ПВО - 136 (+0) ед,
  • самолетов – 233 (+0) ед,
  • вертолетов – 196 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 790 (+3),
  • крылатые ракеты – 190 (+3),
  • корабли /катера - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 3049 (+5) ед,
  • специальная техника – 92 (+0).

Данные уточняются.

Темы: войнаГенштаб
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