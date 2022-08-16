Росіяни вдарили ракетами по Краматорську, на Херсонщині б'ються за свої позиції – ОВА

Російські війська в ніч на 16 серпня вдарили ракетами по Краматорську та Кураховому, обстріляли Костянтинівку та Слов'янськ у Донецькій області, а в Херсонській області ведуть бої на деокупованих територіях, намагаючись зберегти позиції.

Джерело: зведена інформація голів областей про ситуацію в регіонах станом на 08:00 вівторка 16 серпня

Дослівно: "Херсонщина: окупанти намагаються утримувати свої позиції та ведуть бої на вже деокупованих територіях.

Стабільно важка сиутація у громадах Каховського та Бериславського районів. Щодня через бойові дії населені пункти цих та сусідніх районів обстрілюються з різного виду зброї, внаслідок цього села на межі знищення, є поранені люди, масово горять ліси та поля. Лише за останній тиждень рятувальники зафіксували 65 пожеж.

Велика територія області залишається замінованою".

Деталі: На Донеччині зранку стався обстріл промислової зони Костянтинівки. Без жертв.

Опівночі – обстріл Слов'янська, зруйновано кілька приватних житлових будинків.

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Також вночі – ракетні обстріли Краматорська, смт.Ясногірка. Пошкоджені будинки, про потерпілих повідомлень на даний час немає.

Вночі – ракетний обстріл по об’єктам критичної інфраструктури в місті Курахове. Пошкоджено техніку та зазнали руйнувань будівлі Мар’їнського РЕМ, будівлі промислових підприємств ТОВ "Електросталь" та ТОВ "Святоіллінського машинобудівного заводу". Зруйновані кілька цехів. Постраждалих серед цивільного населення немає.

За добу ворогом обстріляно низку населених пунктів, в тому числі Авдіївку, Часів Яр, Миколаївку, Слов’янськ, смт. Південне та інші.

За добу по області – одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Луганщина: росіяни ведуть масований наступ зі сторони Лисичанського нафтопереробного заводу. За 15 серпня шість разів українські бійці змусили їх відступити.

Ще на трьох ділянках на межі Луганщини та Донеччини бої тривають і дотепер.

У вівторок зранку населені пункти і позиції українських військових ворог обстрілює з артилерії. Тільки за ніч здійснили чотири танкових атаки та чотири авіаудари.

Дніпропетровська область: ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони.

У Криворізькому ударили по Зеленодольській громаді — по двох селах. Двоє поранених.

Нікопольський район обстріляли двічі за ніч. Під удар потрапила Червоногригорівська громада. Там є руйнування 9 приватних будинків, гаражів та двох складів і техніки місцевого агропідприємства. Перебито лінію електропередач. Майже дві тисячі людей без світла. Без постраждалих.

Харківщина: Вночі окупанти інтенсивно обстрілювали місто Харків як ракетами, так і РСЗВ. Зафіксовано пуски 7 ракет з напрямку Бєлгорода рф. Пошкоджена цивільна освітня, промислова інфраструктура, житлові будинки, були влучання по відкритих територіях Індустріального, Холодногірського, Салтівського районів. На місцях влучань працюють відповідні служби, правоохоронці.

У понеділок ввечері був обстріл із РСЗВ Київського району Харкова. Частково зруйновано приватний будинок.

По області окупанти завдавали удари по Харківському, Ізюмському, Чугуївському, Богодухівському районах. Попередньо – поранених немає.

Миколаївщина: За минулу добу ворог обстрілював кілька населених пунктів в різних районах області, зокрема – смт Первомайське Первомайської громади, с. Лимани Галицинівської громади, с. Широке Широківської громади та інші.

Ввечері – обстріли с. Червона Долина. Зафіксовано влучання по відкритих територіях. Також було обстріли с. Червона Долина вночі. Інформація щодо пошкоджень та постраджалих уточнюється.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Так, протягом минулого дня обстріляно села Лепетиха та Кавказ.

Вночі під обстріл потрапило смт Березнегувате. Одна людина загинула та одну людину поранено. Відомо про зруйновані житлові будинки. Інформація щодо наслідків обстрілів уточнюється.