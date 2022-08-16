Россияне ударили ракетами по Краматорску, в Херсонской области бьются за свои позиции – ОВА

Российские войска в ночь на 16 августа ударили ракетами по Краматорску и Курахово, обстреляли Константиновку и Славянск в Донецкой области, а в Херсонской области ведут бои на деоккупированных территориях, пытаясь сохранить позиции.

Источник: сводная информация глав областей о ситуации в регионах по состоянию на 08:00 вторника 16 августа

Дословно: "Херсонщина: оккупанты пытаются удерживать свои позиции и ведут бои на уже деоккупированных территориях.

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Стабильно тяжелая ситуация в общинах Каховского и Бериславского районов. Ежедневно из-за боевых действий населенные пункты этих и соседних районов обстреливаются из разного вида оружия, в результате этого села на грани уничтожения, ранены люди, массово горят леса и поля. Только за последнюю неделю спасатели зафиксировали 65 пожаров.

Большая территория области остается заминированной".

Детали: В Донецкой области утром произошел обстрел промышленной зоны Константиновки. Без жертв.

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В полночь – обстрел Славянска, разрушены несколько частных жилых домов.

Также ночью – ракетные обстрелы Краматорска, пгт. Ясногорка. Повреждены дома, о пострадавших сообщениях в настоящее время нет.

Ночью – ракетный обстрел по объектам критической инфраструктуры в городе Курахово. Повреждена техника и разрушения здания Марьинского РЭС, здания промышленных предприятий ООО "Электросталь" и ООО "Святоиллинского машиностроительного завода". Разрушены несколько цехов. Пострадавших среди гражданского населения нет.

За сутки врагом обстрелян ряд населенных пунктов, в том числе Авдеевка, Часов Яр, Николаевка, Славянск, пгт. Южное и другие.

За сутки по области – один человек погиб, двое получили ранения.

Луганская область: россияне ведут массированное наступление со стороны Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. За 15 августа шесть раз украинские бойцы вынудили их отступить.

Еще на трех участках на границе Луганской и Донецкой областей бои продолжаются до сих пор.

Во вторник утром населённые пункты и позиции украинских военных враг обстреливает из артиллерии. Только за ночь совершили четыре танковых атаки и четыре авиаудара.

Днепропетровская область: враг обстрелял Никопольский и Криворожский районы.

В Криворожском ударили по Зеленодольскому обществу – по двум селам. Двое раненых.

Никопольский район был обстрелян дважды за ночь. Под удар попала Красногригорьевская община. Там есть разрушение 9 частных домов, гаражей и двух складов и техники местного агропредприятия. Перебита линия электропередач. Почти две тысячи людей без света. Без пострадавших.

Харьковская область: Ночью оккупанты интенсивно обстреливали город Харьков как ракетами, так и РСЗО. Зафиксированы пуски 7 ракет по направлению Белгорода РФ. Повреждена гражданская образовательная, промышленная инфраструктура, жилые дома, были попадания по открытым территориям Индустриального, Холодногорского, Салтовского районов. На местах попаданий работают соответствующие службы, правоохранители.

В понедельник вечером был обстрел из РСЗО Киевского района Харькова. Частично разрушен частный дом.

По области оккупанты наносили удары по Харьковскому, Изюмскому, Чугуевскому, Богодуховскому районам. Предварительно – раненых нет.

Николаевская область: За минувшие сутки враг обстреливал несколько населенных пунктов в разных районах области, в частности – пгт Первомайское Первомайской общины, с. Лиманы Галицыновской общины, с. Широкое Широковской общины и другие.

Вечером – обстрелы с. Красная Долина. Зафиксировано попадание по открытым территориям. Также были обстрелы с. Красная долина в ночное время. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской общины. Так, в течение прошедшего дня обстреляны села Лепетиха и Кавказ.

Ночью под обстрел попал пгт Березнеговатое. Один человек погиб и один человек ранен. Известно о разрушенных жилых домах. Информация о последствиях обстрелов уточняется.