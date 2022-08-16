Шойгу заявив, що РФ не має потреби використовувати ядерну зброю в Україні

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія не потребує застосування ядерної зброї в Україні, "головне її призначення — це стримування ядерного нападу"

Джерело: Шойгу на X Московській конференції з міжнародної безпеки, цитує Telegram "Дождя"

Деталі: Твердження про можливе застосування ядерної зброї Росією Шойгу назвав "абсурдними".

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При цьому міністр оборони РФ повторив тезу російської пропаганди, що "Києвом у гібридній війні проти Росії керують об'єднані сили Заходу".

Мовляв, відповідальність за загибель мирного населення на Донбасі теж "несуть країни Заходу через постачання зброї, а в НАТО немає сумнівів, що цілі спецоперації, які поставила Росія, будуть досягнуті".

Нагадаємо: Національна академія наук звернулась до світової спільноти із закликом визнати дії РФ щодо Запорізької атомної станції ядерним тероризмом.

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Ситуація із ЗАЕС не є першим ядерним порушенням з боку РФ, до цього окупанти незаконно захопили Чорнобильську АЕС, а також бомбардували дослідницьку ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

Знати більше: Тим, хто розуміє що відбувається на ЗАЕС — дуже страшно: Радіобіологиня про обстріли атомної електростанції