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Шойгу заявив, що РФ не має потреби використовувати ядерну зброю в Україні

Валентина РоманенкоВівторок, 16 серпня 2022, 11:02
Сергій Шойгу. ілюстративне фото

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія не потребує застосування ядерної зброї в Україні, "головне її призначення — це стримування ядерного нападу"

Джерело: Шойгу на X Московській конференції з міжнародної безпеки, цитує Telegram "Дождя"

Деталі: Твердження про можливе застосування ядерної зброї Росією Шойгу назвав "абсурдними".

При цьому міністр оборони РФ повторив тезу російської пропаганди, що "Києвом у гібридній війні проти Росії керують об'єднані сили Заходу".

Мовляв, відповідальність за загибель мирного населення на Донбасі теж "несуть країни Заходу через постачання зброї, а в НАТО немає сумнівів, що цілі спецоперації, які поставила Росія, будуть досягнуті".

Нагадаємо: Національна академія наук звернулась до світової спільноти із закликом визнати дії РФ щодо Запорізької атомної станції ядерним тероризмом.

Ситуація із ЗАЕС не є першим ядерним порушенням з боку РФ, до цього окупанти незаконно захопили Чорнобильську АЕС, а також бомбардували дослідницьку ядерну установку "Джерело нейтронів" у Харкові.

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Знати більше: Тим, хто розуміє що відбувається на ЗАЕС — дуже страшно: Радіобіологиня про обстріли атомної електростанції

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Теми: ядерна зброяРосіявійна
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