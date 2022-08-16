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Шойгу заявил, что РФ не планирует использовать ядерное оружие в Украине

Валентина РоманенкоВторник, 16 августа 2022, 11:02
Сергей Шойгу. иллюстративная фотография

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что у России нет необходимости применять ядерное оружие в Украине, "главное его предназначение — это сдерживание ядерного нападения"

Источник: Шойгу на X Московской конференции по международной безопасности, цитирует Telegram "Дождя"

Детали: Утверждения о возможном применении ядерного оружия Россией Шойгу назвал "абсурдными".

При этом министр обороны РФ повторил тезис российской пропаганды, что "Киевом в гибридной войне против России руководят объединенные силы Запада".

Мол, ответственность за гибель мирного населения на Донбассе тоже "несут страны Запада из-за поставок оружия, а в НАТО нет сомнений, что поставленные Россией цели спецоперации будут достигнуты".

Напомним: Национальная академия наук обратилась к мировому сообществу с призывом признать действия РФ относительно Запорожской атомной станции ядерным терроризмом.

Ситуация с ЗАЭС не является первым ядерным нарушением со стороны РФ, до этого оккупанты незаконно захватили Чернобыльскую АЭС, а также бомбардировали исследовательскую ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове.

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Темы: ядерное оружиеРосcиявойна
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