Російська пропагандистка підірвалася на міні в окупованому Донецьку
Вівторок, 16 серпня 2022, 11:39
Російська пропагандистка, за словами бойовиків з Russia Today, Земфіра Сулейманова загинула внаслідок підриву на протипіхотній міні у Донецьку, повідомляють бойовики.
Джерело: "Интерфакс" із посиланням на бойовиків
Дослівно: "У Кіровському районі Донецька внаслідок підриву на міні ПФМ "Пелюсток" поранено дівчину 1997 р.н. - репортера російського телеканалу RT.
Від отриманих поранень померла у лікарні".
Деталі: Згідно з інформацією окупантів, вона або була співробітницею RT або підробила документи.
Саме кремлівське видання згодом повідомило, нібито Сулейманова – волонтер і "ніколи не співпрацювала з телеканалом".