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Російська пропагандистка підірвалася на міні в окупованому Донецьку

Роман ПетренкоВівторок, 16 серпня 2022, 11:39
Російська пропагандистка підірвалася на міні в окупованому Донецьку
getty images

Російська пропагандистка, за словами бойовиків з Russia Today, Земфіра Сулейманова загинула внаслідок підриву на протипіхотній міні у Донецьку, повідомляють бойовики.

Джерело: "Интерфакс" із посиланням на бойовиків

Дослівно: "У Кіровському районі Донецька внаслідок підриву на міні ПФМ "Пелюсток" поранено дівчину 1997 р.н. - репортера російського телеканалу RT.

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Від отриманих поранень померла у лікарні".

Деталі: Згідно з інформацією окупантів, вона або була співробітницею RT або підробила документи.

Саме кремлівське видання згодом повідомило, нібито Сулейманова – волонтер і "ніколи не співпрацювала з телеканалом".

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Теми: ДонецькокупаціяпропагандаРосія
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