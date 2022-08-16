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Российская пропагандистка подорвалась на мине в оккупированном Донецке

Роман ПетренкоВторник, 16 августа 2022, 11:39
Российская пропагандистка подорвалась на мине в оккупированном Донецке
getty images

Российская пропагандистка, по словам боевиков с Russia Today, Земфира Сулейманова погибла в результате подрыва на противопехотной мине в Донецке, сообщают боевики.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на боевиков

Дословно: "В Кировском районе Донецка в результате подрыва на мине ПФМ "Лепесток" ранена девушка 1997 г.р. - репортер российского телеканала RT.

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От полученных ранений скончалась в больнице".

Детали: Согласно информации оккупантов, она либо была сотрудницей RT, либо подделала документы.

Само кремлевское издание позже сообщило, якобы Сулейманова – волонтер и "никогда не сотрудничала с телеканалом".

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Темы: ДонецкоккупацияпропагандаРосcия
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