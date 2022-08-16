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Путін заявив, що будує "демократичний світ", а Захід провокує конфлікти

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 11:58
скрін запису виступу, опублікованого ТАСС

Президент РФ Володимир Путін заявив, що Захід створив проєкт "антиросія" і провокує конфлікти у світі, щоб відвернути увагу своїх громадян від проблем у їхніх країнах, а Росія навпаки будує "демократичний світ".

Джерело: ТАСС, Медуза з посиланням на звернення президента Росії на Московській конференції з міжнародної безпеки

Деталі: Путін переконаний, що західні "глобалістські еліти" намагаються відвернути увагу своїх громадян від гострих соціально-економічних проблем у їхніх країнах: падіння рівня життя, безробіття, злиднів, деіндустріалізації. Президент країни-агресора стверджує, що західні еліти хочуть перекласти власні провали на Росію та Китай, а останні, за його словами, не підкоряються "диктату наднаціональних еліт" і будують свою суверенну політику.

На думку президента РФ, щоб приховати всі перераховані вище недоліки, захід провокує конфлікти у світі і створив проект "антиросія".

Пряма мова: "Тим самим вони всіма силами намагаються зберегти гегемонію, що вислизає з їхніх рук, владу, намагаються утримати країни та народи в лещатах неоколоніального за своїм характером порядку. Їхня гегемонія означає стагнацію для всього світу, для всієї цивілізації, мракобісся і скасування культури, неоліберальний тоталітаризм.

Для утримання своєї гегемонії їм потрібні конфлікти. Саме тому вони приготували народу України долю гарматного м'яса, реалізували проект "антиросія", заплющували очі на поширення неонацистської ідеології, на масові вбивства мешканців Донбасу, накачували та продовжують накачувати київський режим озброєннями, у тому числі важкими".

Деталі: За його словами, РФ будує "демократичніший світ, де гарантовані права всіх народів".

Пряма мова: Росія разом із союзниками, партнерами та однодумцями удосконалюватиме діючі механізми міжнародної безпеки і створюватиме нові, зміцнюватиме свої збройні сили та інші структури безпеки, здійснюватиме інші кроки для побудови більш демократичного світу, де гарантовані права всіх народів та культурно-цивілізаційна різноманітність"

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Теми: ПутінРосія
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