Путин заявил, что строит "демократический мир", а Запад провоцирует конфликты

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад создал проект "анти-Россия" и провоцирует конфликты в мире, чтобы отвлечь внимание своих граждан от проблем в их странах, а Россия наоборот строит "демократический мир".

Источник: ТАСС, Медуза со ссылкой на обращение президента России на Московской конференции по международной безопасности

Детали: Путин убежден, что западные "глобалистские элиты" пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых социально-экономических проблем в их странах: падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации. Президент страны-агрессора утверждает, что западные элиты хотят переложить собственные провалы на Россию и Китай, а последние, по его словам, не подчиняются "диктату наднациональных элит" и строят свою суверенную политику.

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По мнению президента РФ, чтобы скрыть все вышеперечисленные недостатки, запад провоцирует конфликты в мире и создал проєкт "анти-Россия".

Прямая речь: "Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм.

Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми.

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Путін знову розійшовся ) pic.twitter.com/lbawGsXgRA — Українська правда ✌ (@ukrpravda_news) August 16, 2022

Детали: По его словам, РФ строит "более демократический мир, где гарантированы права всех народов".

Прямая речь: Россия вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками будет совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, укреплять свои вооруженные силы и другие структуры безопасности, предпринять другие шаги к построению более демократического мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное разнообразие".