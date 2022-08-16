Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Путин заявил, что строит "демократический мир", а Запад провоцирует конфликты

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 11:58
Путин заявил, что строит демократический мир, а Запад провоцирует конфликты
скрин записи выступления, опубликованного ТАСС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад создал проект "анти-Россия" и провоцирует конфликты в мире, чтобы отвлечь внимание своих граждан от проблем в их странах, а Россия наоборот строит "демократический мир".

Источник: ТАСС, Медуза со ссылкой на обращение президента России на Московской конференции по международной безопасности

Детали: Путин убежден, что западные "глобалистские элиты" пытаются отвлечь внимание своих граждан от острых социально-экономических проблем в их странах: падения уровня жизни, безработицы, бедности, деиндустриализации. Президент страны-агрессора утверждает, что западные элиты хотят переложить собственные провалы на Россию и Китай, а последние, по его словам, не подчиняются "диктату наднациональных элит" и строят свою суверенную политику.

Реклама:

По мнению президента РФ, чтобы скрыть все вышеперечисленные недостатки, запад провоцирует конфликты в мире и создал проєкт "анти-Россия".

Прямая речь: "Тем самым они всеми силами пытаются сохранить ускользающую из их рук гегемонию, власть, пытаются удержать страны и народы в тисках неоколониального по своему характеру порядка. Их гегемония означает стагнацию для всего мира, для всей цивилизации, мракобесие и отмену культуры, неолиберальный тоталитаризм.

Для удержания своей гегемонии им нужны конфликты. Именно поэтому они уготовили народу Украины судьбу пушечного мяса, реализовали проект "анти-Россия", закрывали глаза на распространение неонацистской идеологии, на массовые убийства жителей Донбасса, накачивали и продолжают накачивать киевский режим вооружениями, в том числе тяжелыми.

ВИДЕО ДНЯ

Детали: По его словам, РФ строит "более демократический мир, где гарантированы права всех народов".

Прямая речь: Россия вместе с союзниками, партнерами и единомышленниками будет совершенствовать действующие механизмы международной безопасности и создавать новые, укреплять свои вооруженные силы и другие структуры безопасности, предпринять другие шаги к построению более демократического мира, где гарантированы права всех народов и культурно-цивилизационное разнообразие".

Темы: ПутинРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Путин
Путин впервые после выдачи ордера на его арест собрался за границу – СМИ
Путин сказал премьеру Индии, что на саммит G20 отправит Лаврова вместо себя
Стало известно, когда Эрдоган приедет к Путину – Bloomberg
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: