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Кишинів виключив можливість незалежності Придністров’я: різні погляди на кордони

"Європейська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 12:17

Молдовський віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Олег Серебрян заявив, що вирішенням придністровського питання не може стати незалежність регіону.

Про це Серебрян розповів в інтерв'ю Jurnal.md, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

За його словами, головна причина у тому, що Кишинів і Тирасполь мають різні погляди на географічні кордони Придністров'я. 

"По-перше, нам треба зрозуміти, що є Придністров'я, бо Кишинів і Тирасполь мають різні погляди на географічні межі регіону. У Тирасполі вважають, що Кочієри, Кошниця, Варниця і навіть Копанка мають бути частиною так званої "Придністровської молдавської республіки". Якщо ви подивіться на їхні карти, то побачите, що, на їхню думку, не лише території, які зараз контролює неконституційна влада Придністров'я, а й ще вісім населених пунктів мають стати частиною "ПМР", - пояснив Серебрян.

При цьому віцепрем'єр зазначив, що план Тирасполя стати незалежним є нереалістичним. 

"Я чув різні гіпотези про те, що краще дати їм незалежність, а вони віддадуть нам Бендери, але це нереалістичний план. Це може здатися легким рішенням, але нам не хотілося б отримати по сусідству територію, яка повністю вийшла з-під контролю. Незалежність Придністров'я не може бути рішенням, бо призведе лише до більшої нестабільності у регіоні", - додав він.

Тим не менш, Серебрян вважає, що невирішений придністровський конфлікт не завадить європейській інтеграції Молдови. 

"Це можливо, як із Кіпром. Україна зараз теж кандидат на вступ до ЄС. У випадку лівобережжя Дністра важливо, чого хочуть люди. Тому така важлива зміна менталітету населення. Я нещодавно говорив у Брюсселі, що ми маємо зробити все можливе, щоб інтеграція ЄС та реінтеграція країни проходили синхронно, паралельно, у тому числі за допомогою позитивної мотивації громадян", - наголосив Серебрян.

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Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна готова допомогти Молдові з деокупацією території Придністров’я.

Дивіться також про те, чому Молдова не воює за Придністров'я: Молдова: від армії РФ до суперечок з Києвом. Відповіді на головні запитання про сусідню державу

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Теми: МолдоваПридністров'якордон
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