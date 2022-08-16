Кишинів виключив можливість незалежності Придністров’я: різні погляди на кордони
Молдовський віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції Олег Серебрян заявив, що вирішенням придністровського питання не може стати незалежність регіону.
Про це Серебрян розповів в інтерв'ю Jurnal.md, пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.
За його словами, головна причина у тому, що Кишинів і Тирасполь мають різні погляди на географічні кордони Придністров'я.
При цьому віцепрем'єр зазначив, що план Тирасполя стати незалежним є нереалістичним.
"Я чув різні гіпотези про те, що краще дати їм незалежність, а вони віддадуть нам Бендери, але це нереалістичний план. Це може здатися легким рішенням, але нам не хотілося б отримати по сусідству територію, яка повністю вийшла з-під контролю. Незалежність Придністров'я не може бути рішенням, бо призведе лише до більшої нестабільності у регіоні", - додав він.
Тим не менш, Серебрян вважає, що невирішений придністровський конфлікт не завадить європейській інтеграції Молдови.
"Це можливо, як із Кіпром. Україна зараз теж кандидат на вступ до ЄС. У випадку лівобережжя Дністра важливо, чого хочуть люди. Тому така важлива зміна менталітету населення. Я нещодавно говорив у Брюсселі, що ми маємо зробити все можливе, щоб інтеграція ЄС та реінтеграція країни проходили синхронно, паралельно, у тому числі за допомогою позитивної мотивації громадян", - наголосив Серебрян.
Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що Україна готова допомогти Молдові з деокупацією території Придністров’я.
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