Кишинев исключил возможность независимости Приднестровья: разные взгляды на границы

Молдовский вице-премьер по вопросам реинтеграции Олег Серебрян заявил, что решением приднестровского вопроса не может стать независимость региона.

Об этом Серебрян рассказал в интервью Jurnal.md, пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

По его словам, главная причина в том, что Кишинев и Тирасполь имеют разные взгляды на географические границы Приднестровья.

Реклама:

"Во-первых, нам нужно понять, что такое Приднестровье, потому что у Кишинева и Тирасполя – разные взгляды на географические границы региона. В Тирасполе считают, что Кочиеры, Кошница, Варница и даже Копанка должны быть частью так называемой "Приднестровской молдавской республики". Если вы посмотрите на их карты, то увидите, что, по их мнению, не только территории, контролируемые сейчас неконституционными властями Приднестровья, но и еще восемь населенных пунктов должны стать частью "ПМР"", - пояснил Серебрян.

При этом вице-премьер отметил, что план Тирасполя стать независимым нереалистичен.

"Я слышал разные гипотезы о том, что лучше дать им независимость, а они отдадут нам Бендеры, но это нереалистичный план. Это может показаться легким решением, но нам не хотелось бы получить по соседству территорию, полностью вышедшую из-под контроля. Независимость Приднестровья не может быть решением, потому что приведет только к большей нестабильности в регионе", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Тем не менее Серебрян считает, что нерешенный приднестровский конфликт не помешает европейской интеграции Молдовы.

"Это возможно, как с Кипром. Украина сейчас тоже кандидат на вступление в ЕС. В случае левобережья Днестра важно, чего хотят люди. Поэтому так важно изменение менталитета населения. Я недавно говорил в Брюсселе, что мы должны сделать все возможное, чтобы интеграция ЕС и реинтеграция страны проходили синхронно, параллельно, в том числе посредством положительной мотивации граждан", - подчеркнул Серебрян.

Напомним, руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что Украина готова помочь Молдове с деоккупацией территории Приднестровья.

Смотрите также, почему Молдова не воюет за Приднестровье: Молдова: от армии РФ до споров с Киевом. Ответы на главные вопросы о соседнем государстве