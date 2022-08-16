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Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача

"Українська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 12:58
Зеленський оновив склад Ставки верховного головнокомандувача
Володимир Зеленський, фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський своїм указом №581/2022 вніс зміни у персональний склад Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: сайт ОПУ

Деталі: Відповідно до указу, до складу Ставки увійдуть перший заступник голови СБУ Василь Малюк, командувач Сил територіальної оборони ЗСУ Ігор Танцюра, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко.

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Також у ставці затверджено командувача Нацгвардії Юрія Лебедя.

Натомість зі ставки виводять Івана Баканова, Григорія Галагана та Юрія Галушкіна.

Нагадаємо: Ставка верховного головнокомандувача була створена 24 лютого цього року у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України, для забезпечення стратегічного керівництва Збройними силами України та іншими військовими формуваннями та правоохоронними органами.

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Теми: війнаУкраїнапрезидент
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