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Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 12:58
Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего
Владимир Зеленский, фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский своим указом №581/2022 внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: сайт ОПУ

Детали: Согласно указу, в состав Ставки войдут первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

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Также в ставке утвержден командующий Нацгвардией Юрий Лебедь.

Из ставки выводят Ивана Баканова, Григория Галагана и Юрия Галушкина.

Напомним: Ставка верховного главнокомандующего была создана 24 февраля этого года в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями и правоохранительными органами.

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Темы: войнаУкраинапрезидент
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