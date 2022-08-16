Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский обновил состав Ставки верховного главнокомандующего

"Украинская правда"Вторник, 16 августа 2022, 12:58
Владимир Зеленский, фото: ОПУ

Президент Владимир Зеленский своим указом №581/2022 внес изменения в персональный состав Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: сайт ОПУ

Детали: Согласно указу, в состав Ставки войдут первый заместитель председателя СБУ Василий Малюк, командующий Сил территориальной обороны ВСУ Игорь Танцюра, командующий Сил специальных операций ВСУ Виктор Хоренко.

Также в ставке утвержден командующий Нацгвардией Юрий Лебедь.

Из ставки выводят Ивана Баканова, Григория Галагана и Юрия Галушкина.

Напомним: Ставка верховного главнокомандующего была создана 24 февраля этого года в связи с вооруженной агрессией РФ против Украины для обеспечения стратегического руководства Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями и правоохранительными органами.

Следите за новостями УП:
УП Стрічка УП Стрічка Українська правда
Темы: войнаУкраинапрезидент
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой.
Главное сегодня

Генсек ООН приедет во Львов для встречи с Зеленским и Эрдоганом

Зеленский объяснил, почему власти не предупредили украинцев о вторжении России

Шольц ответил, может ли Украина использовать западное оружие для ударов по Крыму

В Курской области подорвали железную дорогу

Рада хочет усилить контроль за фейерверками и ввести запреты

В Киевской области обнаружили случай заболевания лихорадкой Западного Нила

Все новости...
война
Воздушные силы прокомментировали увеличение техники РФ в Беларуси: готовимся к "поздравлениям"
Зеленский ответил на петицию о выезде мужчин за границу
Моя война: спасительные круги и дорогие уроки
Последние новости
00:40
Сумщина: Было 130 прилетов от россиян, но без пострадавших
23:33
Россияне вечером из РСЗО ударили по Харькову
23:02
Зеленский: Мы должны делать так, чтобы Россия устала воевать
22:50
Париж после недель жары накрыл ливень: подтоплены улицы и ряд станций метро
22:38
Первое судно с украинским зерном, от которого отказался Ливан, пришвартовалось в Сирии
22:21
Как выглядят и где расположены взорванные базы россиян - событие дня
22:18
Эрдоган хочет обсудить во Львове прекращение войны "дипломатическим" путем
22:14
После взрывов в Крыму Зеленский обратился к "нашим людям" на оккупированных территориях
22:00
Залужный о ситуации на фронте: россияне выпускают от 40 до 60 тысяч боеприпасов ежедневно
21:53
В Германии критикуют организаторов фестиваля за фейерверки над Рейном во время засухи
Все новости...