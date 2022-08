Пентагон показав, як вантажать боєприпасами літак для України

Американські військові готують черговий літак військової допомоги Україні.

Відео завантаження літака оприлюднив Пентагон у Twitter, пише "Європейська правда".

"Військовослужбовці 436-ї повітряної ескадрильї ВПС США завантажують палети з боєприпасами на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр, штат Делавер, який прямуватиме в Україну, - йдеться у повідомленні.

.@usairforce airmen from the 436th Aerial Port Squadron load palletized explosives bound for Ukraine 🇺🇦 onto a C-17 Globemaster III during a security assistance mission at Dover Air Force Base, Delaware. pic.twitter.com/wEKIyZZ7Ue