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Пентагон показав, як вантажать боєприпасами літак для України

"Європейська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 13:07

Американські військові готують черговий літак військової допомоги Україні.

Відео завантаження літака оприлюднив Пентагон у Twitter, пише "Європейська правда".

"Військовослужбовці 436-ї повітряної ескадрильї ВПС США завантажують палети з боєприпасами на літак C-17 Globemaster III на авіабазі Дувр, штат Делавер, який прямуватиме в Україну, - йдеться у повідомленні.

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Військова допомога зазвичай доставляється літаками до Польщі, а звідти наземним транспортом перевозиться до України.

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Міністерство оборони США 8 серпня оголосило про виділення чергового пакета військової допомоги Україні в розмірі 1 мільярд доларів.

Новий пакет військової допомоги, серед іншого, містить додаткові боєприпаси для HIMARS, снаряди для 155-мм артилерії, 120-мм мінометні системи і снаряди до них, 1000 Javelin і сотні протитанкових систем AT4, 50 БМП.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати перекидають до Європи військовослужбовців елітної 101-ї повітряно-десантної дивізії.

Нагадаємо, Державний департамент США схвалив виділення 89 мільйонів доларів на підтримку розмінування українських територій.

Теми: СШАУкраїназброя
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