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Пентагон показал, как загружают боеприпасами самолет для Украины

"Европейская правда"Вторник, 16 августа 2022, 13:07

Американские военные готовят очередной самолет военной помощи в Украине.

Видео загрузки самолета обнародовал Пентагон в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Военнослужащие 436-й воздушной эскадрильи ВВС США загружают паллеты с боеприпасами на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр, штат Делавер, который будет следовать в Украину", - говорится в сообщении.

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Военная помощь обычно доставляется самолетами в Польшу, а оттуда наземным транспортом перевозится в Украину.

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Министерство обороны США 8 августа объявило о выделении очередного пакета военной помощи Украине в размере 1 миллиарда долларов.

Новый пакет военной помощи, среди прочего, включает в себя дополнительные боеприпасы для HIMARS, снаряды для 155-мм артиллерии, 120-мм минометные системы и снаряды к ним, 1000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4, 50 БМП.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты перебрасывают в Европу военнослужащих элитной 101-й воздушно-десантной дивизии.

Напомним, Государственный департамент США одобрил выделение 89 миллионов долларов в поддержку разминирования украинских территорий.

Темы: СШАУкраинаоружие
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