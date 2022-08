Пентагон показал, как загружают боеприпасами самолет для Украины

Американские военные готовят очередной самолет военной помощи в Украине.

Видео загрузки самолета обнародовал Пентагон в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Военнослужащие 436-й воздушной эскадрильи ВВС США загружают паллеты с боеприпасами на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр, штат Делавер, который будет следовать в Украину", - говорится в сообщении.

.@usairforce airmen from the 436th Aerial Port Squadron load palletized explosives bound for Ukraine 🇺🇦 onto a C-17 Globemaster III during a security assistance mission at Dover Air Force Base, Delaware. pic.twitter.com/wEKIyZZ7Ue