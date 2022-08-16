Корректировщиков огня не будут выпускать под залог: Рада приняла решение

Верховная Рада изменила процедуру относительно меры пресечения для корректировщиков вражеского огня, теперь их не будут выпускать под залог.

Источник: народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Прямая речь Железняка: "Теперь невозможно выйти под залог до суда"

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Детали: Он сообщил, что правка к законопроекту №7431 была принята народными избранниками в целом.

Узнать больше: Почему нельзя отпускать корректировщиков и коллаборантов под залог