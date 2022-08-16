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ЄС має видавати росіянам лише гуманітарні візи – глава МЗС Литви

"Європейська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 14:36

Країни Європейського союзу можуть наслідувати приклад Литви та запровадити візову заборону для російських туристів.

Про це в інтерв'ю DW заявив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс, пише "Європейська правда".

"Люди були змушені тікати з України, деякі з них залишаються там, борються за своє життя, борються там за свої будинки… тоді як люди з Росії, як і раніше, можуть вільно подорожувати та користуватися всіма принадами вільного світу, проти якого воює їхній уряд", – сказав міністр.

За словами Ландсбергіса, Литва "фактично припинила видачу всіх віз людям, які поїдуть на відпочинок", і видає візи лише з "гуманітарних причин".

Він наголосив, що це було зроблено не лише з політичних, а й з практичних причин. З 2020 року Литва "відчула величезний наплив людей, які втікають з Білорусі та Росії".

"Ми знайшли спосіб працювати з неурядовими організаціями та іншими партнерами, де ми можемо реально оцінити, хто має гуманітарну потребу і тікає від переслідувань", - сказав він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто пропонує обмежити кількість віз для росіян до однієї п'ятої чи однієї десятої від поточного числа.

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Нагадаємо, уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами - з кількома винятками, а раніше країна припинила видавати громадянам туристичні візи.

Читайте також Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ

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Теми: ЄСРосіявізи
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