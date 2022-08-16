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ЄС має видавати росіянам лише гуманітарні візи – глава МЗС Литви

"Європейська правда"Вівторок, 16 серпня 2022, 14:36

Країни Європейського союзу можуть наслідувати приклад Литви та запровадити візову заборону для російських туристів.

Про це в інтерв'ю DW заявив міністр закордонних справ країни Габріелюс Ландсбергіс, пише "Європейська правда".

"Люди були змушені тікати з України, деякі з них залишаються там, борються за своє життя, борються там за свої будинки… тоді як люди з Росії, як і раніше, можуть вільно подорожувати та користуватися всіма принадами вільного світу, проти якого воює їхній уряд", – сказав міністр.

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За словами Ландсбергіса, Литва "фактично припинила видачу всіх віз людям, які поїдуть на відпочинок", і видає візи лише з "гуманітарних причин".

Він наголосив, що це було зроблено не лише з політичних, а й з практичних причин. З 2020 року Литва "відчула величезний наплив людей, які втікають з Білорусі та Росії".

"Ми знайшли спосіб працювати з неурядовими організаціями та іншими партнерами, де ми можемо реально оцінити, хто має гуманітарну потребу і тікає від переслідувань", - сказав він.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто пропонує обмежити кількість віз для росіян до однієї п'ятої чи однієї десятої від поточного числа.

Нагадаємо, уряд Естонії 11 серпня оголосив, що за тиждень не пускатиме росіян із виданими Естонією шенгенськими візами - з кількома винятками, а раніше країна припинила видавати громадянам туристичні візи.

Читайте також Європа без росіян: як переконати держави ЄС закрити кордон для громадян РФ

Теми: ЄСРосіявізи
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