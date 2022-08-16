Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ЕС должен выдавать россиянам только гуманитарные визы – глава МИД Литвы

"Европейская правда"Вторник, 16 августа 2022, 14:36

Страны Европейского союза могут последовать примеру Литвы и ввести визовый запрет для российских туристов.

Об этом в интервью DW заявил министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис, пишет "Европейская правда".

"Люди были вынуждены бежать из Украины, некоторые из них остаются там, борются за свою жизнь, борются там за свои дома… в то время как люди из России по-прежнему могут свободно путешествовать и пользоваться всеми прелестями свободного мира, против которого воюет их правительство", - сказал министр.

Реклама:

По словам Ландсбергиса, Литва "фактически прекратила выдачу всех виз людям, которые поедут на отдых", и выдает визы только по "гуманитарным причинам".

Он подчеркнул, что это было сделано не только по политическим, но и по практическим причинам. С 2020 года Литва "ощутила огромный наплыв людей, бегущих из Беларуси и России".

"Мы нашли способ работать с неправительственными организациями и другими партнерами, где мы можем реально оценить, кто имеет гуманитарную потребность и убегает от преследований", — сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто предлагает ограничить количество виз для россиян до одной пятой или одной десятой от текущего числа.

Правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами - с несколькими исключениями, а ранее страна прекратила выдавать гражданам туристические визы.

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ

Темы: ЕСРосcиявизы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
ЕС
ЕС после нападения России на Украину увеличил импорт российского сжиженного газа на 40%
Эстонский министр просит ЕС увеличить расходы на оборону и поддержку Украины
В ЕС предлагают подготовить больше украинских военных до конца года, чем планировалось
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: