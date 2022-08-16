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ЕС должен выдавать россиянам только гуманитарные визы – глава МИД Литвы

"Европейская правда"Вторник, 16 августа 2022, 14:36

Страны Европейского союза могут последовать примеру Литвы и ввести визовый запрет для российских туристов.

Об этом в интервью DW заявил министр иностранных дел страны Габриелюс Ландсбергис, пишет "Европейская правда".

"Люди были вынуждены бежать из Украины, некоторые из них остаются там, борются за свою жизнь, борются там за свои дома… в то время как люди из России по-прежнему могут свободно путешествовать и пользоваться всеми прелестями свободного мира, против которого воюет их правительство", - сказал министр.

По словам Ландсбергиса, Литва "фактически прекратила выдачу всех виз людям, которые поедут на отдых", и выдает визы только по "гуманитарным причинам".

Он подчеркнул, что это было сделано не только по политическим, но и по практическим причинам. С 2020 года Литва "ощутила огромный наплыв людей, бегущих из Беларуси и России".

"Мы нашли способ работать с неправительственными организациями и другими партнерами, где мы можем реально оценить, кто имеет гуманитарную потребность и убегает от преследований", — сказал он.

Напомним, министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто предлагает ограничить количество виз для россиян до одной пятой или одной десятой от текущего числа.

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Правительство Эстонии 11 августа объявило, что через неделю не будет пускать россиян с выданными Эстонией шенгенскими визами - с несколькими исключениями, а ранее страна прекратила выдавать гражданам туристические визы.

Читайте также: Европа без россиян: как убедить государства ЕС закрыть границу для граждан РФ

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Темы: ЕСРосcиявизы
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