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У Курській області підірвали залізницю

Роман ПетренкоВівторок, 16 серпня 2022, 14:58
У Курській області підірвали залізницю
фото бази

У російській Курській області 16 серпня невідомі підірвали частину залізниці, якою ходять лише вантажні потяги, повідомили російські видання.

Джерело: Baza

Деталі: Зазначається, що пошкодження залізничних колій помітив обхідник. Він передав інформацію начальству, а там уже викликали силовиків.

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Подивитися на пошкоджену рейку з'їхалися понад десяток різних поліцейських та фахівців.

За словами слідчих, хтось заклав вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та здійснив підрив.

Поліція пройшлася навколишніми селами й поговорила з жителями, але ніхто з місцевих нічого підозрілого не помітив.

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Довідково: Пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою з 2014 року – шляхами проходять тільки маневрові та вантажні поїзди.

Теми: Росіявійнапартизани
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