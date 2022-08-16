У Курській області підірвали залізницю
Вівторок, 16 серпня 2022, 14:58
У російській Курській області 16 серпня невідомі підірвали частину залізниці, якою ходять лише вантажні потяги, повідомили російські видання.
Джерело: Baza
Деталі: Зазначається, що пошкодження залізничних колій помітив обхідник. Він передав інформацію начальству, а там уже викликали силовиків.
Подивитися на пошкоджену рейку з'їхалися понад десяток різних поліцейських та фахівців.
За словами слідчих, хтось заклав вибуховий пристрій вагою близько 200 грамів у тротиловому еквіваленті під рейку та здійснив підрив.
Поліція пройшлася навколишніми селами й поговорила з жителями, але ніхто з місцевих нічого підозрілого не помітив.
Довідково: Пасажирські поїзди не їздять цією ділянкою з 2014 року – шляхами проходять тільки маневрові та вантажні поїзди.
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