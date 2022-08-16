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В Курской области подорвали железную дорогу

Роман ПетренкоВторник, 16 августа 2022, 14:58
фото базы

В российской Курской области 16 августа неизвестные подорвали часть железной дороги, по которой ходят только грузовые поезда, сообщили российские издания.

Источник: Baza

Детали: Отмечается, что повреждения ж/д путей заметил обходчик. Он передал информацию начальству, а там уже вызвали силовиков.

Посмотреть на повреждённый рельс съехались больше десятка разных полицейских и специалистов.

По словам следователей, кто-то заложил взрывное устройство весом около 200 грамм в тротиловом эквиваленте под рельс и совершил подрыв.

Полиция прошлась по окрестным деревням и поговорила с жителями, но никто из местных ничего подозрительного не заметил.

Справка: Пассажирские поезда не ездят по этому участку с 2014 года – по путям проходят только маневровые и грузовые поезда.

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