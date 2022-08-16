Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Курской области подорвали железную дорогу

Роман ПетренкоВторник, 16 августа 2022, 14:58
В Курской области подорвали железную дорогу
фото базы

В российской Курской области 16 августа неизвестные подорвали часть железной дороги, по которой ходят только грузовые поезда, сообщили российские издания.

Источник: Baza

Детали: Отмечается, что повреждения ж/д путей заметил обходчик. Он передал информацию начальству, а там уже вызвали силовиков.

Реклама:

Посмотреть на повреждённый рельс съехались больше десятка разных полицейских и специалистов.

По словам следователей, кто-то заложил взрывное устройство весом около 200 грамм в тротиловом эквиваленте под рельс и совершил подрыв.

Полиция прошлась по окрестным деревням и поговорила с жителями, но никто из местных ничего подозрительного не заметил.

ВИДЕО ДНЯ

Справка: Пассажирские поезда не ездят по этому участку с 2014 года – по путям проходят только маневровые и грузовые поезда.

Темы: Росcиявойнапартизаны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне

фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку

Лубинец об изъятии детей из семей беженцев: худшая ситуация в Германии и Италии

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

Все новости...
Росcия
Британская разведка рассказала, как РФ пытается защитить от атак Крымский мост
"Бавовна" на День знаний: под Москвой горит цех по производству электроники для ракет – источник
Консульство Польши прекратило работу в российском Смоленске
Последние новости
08:04
Силы обороны уничтожили 920 оккупантов и 27 танков за сутки
08:02
В Германии говорят, что Европа не сможет компенсировать поддержку США для Украины
07:48
Больше всего оккупанты атаковали на Авдеевском направлении − Генштаб
07:40
В Армении прекратили уголовное преследование экс-президента
07:17
Воздушные силы сбили 7 из 8 "Шахедов", которые атаковали Украину
07:10
Лидер КНДР приказал ускорить подготовку к войне
06:29
Издание New York Times подало в суд на создателей искусственного интеллекта
05:47
Лубинец: Россияне планируют вывозить детей с оккупированных территорий через Беларусь
05:21
Минобороны РФ сообщило о сбитых беспилотниках над Крымом
04:44
фотоВ России самолет "Полярных авиалиний" сел на замерзшую реку
Все новости...
Реклама: