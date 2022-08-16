У Слов’янську затримали росіянина: розвідував позиції артилерії ЗСУ

Служба безпеки України затримала у Слов’янську російського агента, який збирав дані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів ЗСУ на Донеччині.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Інформатором виявився громадянин Росії, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він через особисті зв’язки вийшов на представників російських спецслужб.

Свої розвіддані він супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій з прив’язкою до місцевості".

Деталі: Зловмисник, зокрема, збирав інформацію про українську артилерію, яка знищує склади окупантів.

Ці дані росіяни планували використати для точних ракетних ударів по підрозділах Сил оборони України.

Однак, повідомляється, що СБУ своєчасно викрила і затримала ворожого агента.