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У Слов’янську затримали росіянина: розвідував позиції артилерії ЗСУ

Ірина БалачукВівторок, 16 серпня 2022, 15:56
У Слов’янську затримали росіянина: розвідував позиції артилерії ЗСУ
Фото СБУ

Служба безпеки України затримала у Слов’янську російського агента, який збирав дані про дислокацію та переміщення бойових підрозділів ЗСУ на Донеччині.

Джерело: СБУ у Telegram

Дослівно СБУ: "Інформатором виявився громадянин Росії, який мав посвідку на тимчасове проживання в Україні. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він через особисті зв’язки вийшов на представників російських спецслужб.

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Свої розвіддані він супроводжував фото-, відеофіксацією відповідних локацій з прив’язкою до місцевості".

Деталі: Зловмисник, зокрема, збирав інформацію про українську артилерію, яка знищує склади окупантів.

Ці дані росіяни планували використати для точних ракетних ударів по підрозділах Сил оборони України.

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Однак, повідомляється, що СБУ своєчасно викрила і затримала ворожого агента.

Теми: СБУРосіявійна
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