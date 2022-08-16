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В Славянске задержали россиянина: разведывал позиции артиллерии ВСУ

Ирина БалачукВторник, 16 августа 2022, 15:56
Фото СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Славянске российского агента, который собирал данные о дислокации и перемещении боевых подразделений ВСУ в Донецкой области.

Источник: СБУ в Telegram

Дословно СБУ: "Информатором оказался гражданин России, который имел вид на временное проживание в Украине. После начала полномасштабного вторжения РФ он через личные связи вышел на представителей российских спецслужб.

Свои разведданные он сопровождал фото-, видеофиксацией соответствующих локаций с привязкой к местности".

Детали: Злоумышленник, в частности, собирал информацию об украинской артиллерии, которая уничтожает склады оккупантов.

Эти данные россияне планировали использовать для точных ракетных ударов по подразделениям Сил обороны Украины.

Однако, сообщается, что СБУ своевременно разоблачила и задержала вражеского агента.

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Темы: СБУРосcиявойна
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